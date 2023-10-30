Аналог Passat: новий сімейний електромобіль Volkswagen показали до прем'єри (фото)

Універсал Volkswagen ID.7 Tourer вирізняється елегантним дизайном і має відмінну аеродинаміку. У нього просторий салон і великий 545-літровий багажник.

Флагманський електромобіль Volkswagen ID.7 отримає більш практичну версію Tourer у кузові універсал. Її мають представити наприкінці нинішнього або на початку наступного року і вона стане електричною альтернативою VW Passat B9. А поки що на сайті Volkswagen з'явилися офіційні тизери моделі і розкрито перші її подробиці.

Новий Volkswagen ID.7 Tourer показали тільки в профіль. У нього елегантний силует із довгим капотом, вигнутою віконною лінією і великим кутом нахилу заднього скла.

Універсал має низький аеродинамічний коефіцієнт у 0,24 Фото: Volkswagen

Втім, раніше прототип Volkswagen ID.7 Tourer бачили під час тестів і вдалося детально роздивитися його дизайн з великими розкосими фарами і ліхтарями на всю ширину кузова.

Універсал Volkswagen ID.7 буде майже настільки ж обтічним, як і седан: його коефіцієнт лобового опору становить лише 0,24. Заявлено, що Tourer буде просторішим за седан, а об'єм його багажника становитиме 545-1714 л. Зі складеними задніми сидіннями в салоні можна буде перевозити вантажі завдовжки до 2 м.

Електромобіль Volkswagen ID.7 Tourer запозичить силові установки у седана. Це означає, що його запропонують у 286-сильній задньопривідній і 340-сильній повнопривідній версіях. Будуть доступні батареї ємністю 82 і 91 кВтг, а найбільш "далекобійна" версія зможе проїхати близько 700 км без підзарядки.

Раніше Фокус повідомляв, що новий Volkswagen ID.7 у Китаї виявився вдвічі дешевшим, ніж у Німеччині.

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