Зірка шоу: українці показали в Лас-Вегасі яскравий вінтажний Mercedes із мотором Tesla (фото)

Знаменитий Mercedes 300 SL Gullwing відтворений у форматі електрокара українськими тюнерами. Уся "начинка" для авто запозичена у Tesla Model 3.

На знаменитому тюнінг-шоу SEMA в Лас-Вегасі презентували незвичайний Mercedes-Benz 300 SL Gullwing. Легендарне авто насправді є електромобілем, причому створили його українські майстри. Про це повідомляє сайт Autogeek.

Унікальний клон Mercedes 300 SL побудували в українському ательє TSK, яке відкрило своє представництво в США. Компанія вже не вперше бере участь у SEMA: рік тому в Лас-Вегасі показали яскраві тюнінговані Tesla. А нинішній проєкт потрапив до ТОП-40 найкращих авто SEMA.

Шасі та силова установка запозичені у Tesla Model 3 Фото: Autogeek

Саме Tesla Model 3 стала донором шасі та силової установки. Засновник TSK Богдан Головатюк пояснив, що метою проєкту було показати, що не важливо, який у авто кузов, адже головне — технології всередині.

Електромобіль Tesla Gullwing (саме так назвали авто) на вигляд нагадує легендарний Mercedes 300 SL. У нього довгий капот, круглі фари і фірмові двері, що піднімаються догори по типу "крила чайки".

Салон оздоблений бірюзовою шкірою Фото: Autogeek

Водночас дизайн осучаснили — розширили арки, додали карбоновий обвіс і діодну оптику. З'явилися і сучасні колеса та шини.

Салон Mercedes-Benz 300 SL оздобили бірюзовою шкірою. Кермо і центральний дисплей знайомі за Tesla Model 3. Авто зберегло все обладнання електрокара — клімат-контроль, навігацію і навіть автопілот.

Спорткар отримав карбоновий обвіс і сучасні колеса Фото: Autogeek

Електромобіль Mercedes 300 SL Gullwing здатний розігнатися до 100 км/год за 3,9 с. Запас ходу становить 350 км, також підтримується швидка зарядка на станціях Tesla Supercharger.

Раніше Фокус повідомляв, що на SEMA показали доопрацьовані вінтажні Dodge, Ford і Rolls-Royce.

Також ми писали, що на SEMA презентували Ford Sierra, перероблений на 500-сильний спорткар