Розсекречено нового конкурента Tesla Model 3 від Geely і Volvo (фото)
Електромобіль Zeekr 007 — обтічний седан з автопілотом і 800-вольтною силовою установкою. Базова версія моделі здатна розігнатися до 100 км/год за 6,5 с.
Опубліковано перші фото Zeekr 007. Електричний седан D-класу презентують через тиждень на автосалоні в Гуанчжоу. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Новий Zeekr 007 кине виклик Tesla Model 3. Його розробкою спільно займаються фахівці Geely і Volvo. Нагадаємо, бренд Zeekr створений концерном Geely для випуску преміальних електромобілів.
Електромобіль Zeekr 007 розробив стиліст Штефан Сілафф, який раніше створив Audi A1 і A7. Зовні седан суттєво відрізняється від інших моделей марки. У нього елегантний обтічний стиль з похилим дахом і тоненькими світлодіодними фарами.
В основі автомобіля лежить електрична платформа SEA1, яку використовують інші моделі Zeekr, а також Polestar 4 і 5.
Розміри Zeekr 007:
- довжина — 4865 мм;
- ширина — 1900 мм;
- висота — 1450 мм;
- колісна база — 2928 мм.
Базова задньопривідна версія Zeekr 007 отримає 204-сильний мотор і зможе розганятися до 100 км/год за 6,5 с. Запас ходу і ємність батареї поки тримають у секреті, але повідомляється, що китайський електромобіль отримає 800-вольтне електрообладнання. Також відомо, що йому готують автопілот і потужніший варіант із повним приводом.
До речі, електромобілі Zeekr вже з'явилися в Україні, причому в нашу країну привезли відразу кілька моделей марки.
Також Фокус повідомляв, що Zeekr представив 1300-сильний електрокар.