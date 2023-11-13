Новий Opel Grandland 2024 вперше помітили на дорогах: він стане електрокаром (фото)

Новий Opel Grandland стане більшим і вперше отримає електричні версії. Топовий варіант кросовера зможе проїхати близько 700 км без підзарядки.

Кросовер Opel Grandland незабаром змінить покоління. Нова модель зараз проходить випробування в Німеччині і буде представлена у 2024 році. Про це повідомляє британське видання Autocar.

Кросовер підросте в розмірах Фото: Autocar

Новий Opel Grandland на тестах обклеєний камуфляжною плівкою, але окремі деталі його дизайну можна розгледіти. Кросовер підріс у розмірах, а його капот став вищим. Передня частина, як і раніше, вирішена в стилістиці Opel Vizor — з чорною глянсовою вставкою і великими фарами.

За прикладом молодшого Opel Crossland кросовер також отримає електричні версії. Opel Grandland 2024 буде близьким родичем новітнього Peugeot E-3008 — запозичить у нього платформу STLA Medium і силові агрегати.

Opel Grandland вперше отримає електричні версії Фото: Autocar

Нагадаємо, що електромобіль Peugeot E-3008 запропонований у версіях потужністю 210, 230 і 320 к.с. і доступний з батареями ємністю 73 і 98 кВт∙год. Найбільш "далекобійний" варіант здатний проїхати близько 700 км без підзарядки.

Разом з тим, у лінійці Opel Grandland збережуться і двигуни внутрішнього згоряння — ними оснащуватимуть гібридні модифікації.

Раніше Фокус розповідав, що новітній електричний мінівен Volvo EM90 із запасом ходу понад 700 км.

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