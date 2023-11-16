В Україні з'явився недорогий електричний седан від Nissan із запасом ходу 400 км (фото)

Dongfeng E11K — електричний варіант седана Nissan Almera/Sylphy. Він оснащений 136-сильним мотором і має великий багажник.

В Україну привезли електромобіль Dongfeng E11K. Це один із найдешевших електричних седанів. Про авто розповіли на сайт Nextcar.

Від бензинового Nissan електрокар відрізняється дизайном передньої частини

Новий Dongfeng E11K коштує близько 20 000 доларів, а старе авто з Китаю обійдеться в $15 600. Примітно, що в основі електрокара лежить техніка Nissan.

Річ у тім, що Dongfeng E11K — електричний варіант седана Nissan Sylphy (у деяких країнах він був відомий як Almera). Від бензинового побратима китайський електромобіль відрізняється дизайном передньої частини з хромованою заглушкою на місці решітки радіатора.

Запас ходу становить 405 км

У салоні з'явився 11,5-дюймовий сенсорний дисплей. Об'єм багажника становить 504 л. Комплектація включає двозонний клімат-контроль, камеру заднього виду, парктронік, круїз-контроль і підігрів сидінь.

У салоні встановлено великий тачскрін

Електромобіль Nissan Dongfeng E11K оснащений мотором на 136 к. с. і 260 Н∙м, а його максимальна швидкість обмежена на 130 км/год. Акумуляторна батарея ємністю 62 кВт∙год забезпечує запас ходу в 405 км.

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