Найдоступніший електрокросовер Volkswagen показали на першому зображенні

Новий Volkswagen ID.2all SUV коштуватиме трохи більше 25 000 євро. Запас ходу компактного електрокросовера перевищить 400 км.

Опубліковано перший рендер нового доступного електросовера Volkswagen ID.2all SUV. Компактна модель має з'явитися у 2026 році. Зображення опублікували на офіційному сайті німецького автовиробника.

На зображенні видно силует електромобіля. У нього високий капот, розширені колісні арки і товсті задні стійки даху з візерунком. Заднє скло прикрите спойлером.

Хетчбек Volkswagen ID.2all Фото: Volkswagen

Подробиць про нову модель небагато. Відомо, що кросовер буде близьким родичем нового Volkswagen ID.2all. Як відомо, хетчбек коштуватиме близько 25 000 євро, а кросовер стане трохи дорожчим. Його конкурентом називають новий Renault 4.

Електромобіль Volkswagen ID. 2all SUV завдовжки трохи більше 4 метрів побудують на новій платформі MEB Entry. У салоні з'являться віртуальний щиток приладів і великий тачскрін.

За прикладом побратима Volkswagen ID.2all кросовер має отримати електромотор потужністю 226 к. с., а його запас ходу перевищить 400 км. Швидка зарядка батареї на 80% займе близько 20 хвилин.

До слова, Volkswagen готує і більш доступний електромобіль, який коштуватиме від 20 000 євро.

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