Уперше у світі: електрокросовер Nissan проїхав від північного полюса до південного (відео)

Електромобіль Nissan Ariya подолав близько 30 000 км за 10 місяців і відвідав 14 країн світу. Для складної подорожі кросовер допрацювали.

Новий Nissan Ariya завершив складний автопробіг. Електричний кросовер вперше у світі проїхав від північного полюса до південного. Про це повідомляється на офіційному сайті Nissan.

Електрокросовер серйозно модернізували Фото: Nissan

Складну подорож здійснили британські мандрівники Кріс і Джулії Ремзі. Вони стартували в лютому нинішнього року і перебували в дорозі 10 місяців. За цей час вони подолали близько 30 000 км і відвідали 14 країн світу.

Для автопробігу кросовер допрацювали. Тюнінг Nissan Ariya виконало відоме ісландське ательє Arctic Trucks, що спеціалізується на позашляховій техніці.

Електрокар оснастили портативним вітрогенератором Фото: Nissan

Електромобіль Nissan Ariya оснастили величезними 39-дюймовими шинами BF Goodrich для бездоріжжя, які потребували встановлення розширювачів арок. Також з'явилися багажник на даху і захист днища, а кліренс авто збільшено.

У салоні з'явилися компактна кавоварка та метеостанція. Також мандрівники оснастили авто невеликим дроном для розвідки місцевості. Для зарядки батареї в глушині використовувалися розкладні сонячні панелі і портативний вітрогенератор.

До слова, нещодавно складний автопробіг завершив і Skoda Enyaq — електрокросовер перетнув усю Африку.

Також Фокус повідомляв, що Nissan готує недорогий гібридний кросовер.