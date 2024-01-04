Електрокросовер Audi отримав лімітовану версію для бездоріжжя (фото)

Електрокросовер Audi Q8 E-Tron підготували до бездоріжжя. Він отримав позашляхову гуму і багажник на дах, а його кліренс збільшено.

Лінійку Audi Q8 E-Tron 2024 поповнила нова модифікація edition Dakar. Електричний кросовер підготували до бездоріжжя. Про це повідомляється на офіційному сайті Audi.

Новий Audi Q8 E-Tron edition Dakar отримав скромний пластиковий обвіс і позашляхові шини General Grabber AT3. Крім того, кліренс кросовера збільшено на 31 мм: він становить 206 мм у звичайному стані і 161 мм — на великих швидкостях.

На даху авто з'явився багажник Фото: Audi

За доплату для Audi Q8 E-Tron edition Dakar запропоновано багажник на даху. На додачу, можна замовити наклейки на кузов у стилі гоночного Audi RS Q e-tron, що бере участь у ралі "Дакар".

Новий Audi Q8 E-Tron edition Dakar доступний тільки в повнопривідній 408-сильній версії. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 5,9 с і проїхати до 487 км без підзарядки. Максимальна швидкість обмежена на 200 км/год.

Електромобіль Audi здатний подолати броди глибиною до 30 см. Кут в'їзду збільшено до 20 градусів, а з'їзду — до 26 градусів.

Кліренс кросовера збільшено на 30 мм Фото: Audi

Загалом випустять тільки 99 електрокарів Audi Q8 E-Tron edition Dakar. Вартість кросовера становитиме 120 000 євро.

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