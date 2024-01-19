Кріштіану Роналду і Златан Ібрагімович пересіли на новітні кросовери Ferrari (відео)

Кріштіану Роналду і Златан Ібрагімович купили новий Ferrari Purosangue. Перший кросовер італійської марки оснащений 725-сильним V12 і здатний розвинути 310 км/год.

Новий Ferrari Purosangue вже встиг стати найпопулярнішою моделлю марки і користується попитом серед знаменитостей. Нещодавно перший кросовер Ferrari придбали одразу два зіркових футболісти — Кріштіану Роналду та Златан Ібрагімович. Фото та відео зі спортсменами та їхніми Ferrari з'явилися в соцмережах.

Златан Ібрагімович подарував Ferrari Purosangue собі на день народження Фото: скриншот / YouTube Футболіст вирушив на кросовері по магазинах Фото: скриншот / YouTube

Златана Ібрагімовича помітили за кермом Ferrari Purosangue в центрі Мілана — він вирушив на ньому на шопінг зі своєю дівчиною. Футболіст подарував собі на день народження кавовий кросовер із бордовим салоном.

У Златана Ібрагімовича традиція — щороку він балує себе на день народження новеньким Ferrari. Раніше спортсмен подарував собі Ferrari SF90 Stradale, Monza, Daytona і 812 Competizione.

А Кріштіану Роналду нещодавно показав новий Ferrari Purosangue у своєму Instagram. Кросовер поповнив його величезну автоколекцію, що включає Bugatti Centodieci, Veyron і Chiron, McLaren Senna і кілька Rolls-Royce.

Кріштіану Роналду і його Ferrari Purosangue Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Нагадаємо, що кросовер Ferrari Purosangue коштує від 390 000 євро. Чотиримісне авто оснащене 6,3-літровим 725-сильним V12 і здатне розігнатися до 100 км/год за 3,3 с і розвинути 310 км/год.

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