Новий британський електрофургон стане доступною альтернативою Ford Transit (фото)

Електричний фургон LDV eDeliver 7 доступний у кількох версіях за довжиною з об'ємом вантажного відсіку від 5,9 до 8,7 кубометрів. Його запас ходу сягає 362 км.

Британська марка LDV запустила у виробництво комерційний електромобіль eDeliver 7. Фургон уже надійде в продаж в Австралії за ціною від 59 990 до 66 990 австралійських доларів ($39 600 — 44 200). Про це повідомляє сайт Car Expert.

Запас ходу електрокара може сягати 362 км Фото: SAIC

Новий LDV eDeliver 7 створений на базі китайського Maxus V70 (обидві марки зараз входять до концерну SAIC). Він є більш доступною альтернативою електричним Ford Transit, Mercedes Vito і Volkswagen ID.Buzz.

Фургон з оригінальним дизайном доступний у версіях завдовжки 4998 і 5364 мм зі стандартним або високим дахом. Залежно від версії, його вантажопідйомність становить від 1175 до 1350 кг, а об'єм вантажного відсіку — від 5,9 до 8,7 кубометрів.

У авто багате оснащення Фото: SAIC

Салон LDV eDeliver 7 має доволі стриманий вигляд. У електрокара немає цифрової приборки, але є 12,3-дюймовий тачскрін. Комплектація вельми багата: безключовий доступ, кондиціонер, парктронік, датчики дощу і світла, підігрів сидінь і керма.

Крім того, передбачено набір систем безпеки — адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, утримання в смузі та контроль "сліпих" зон.

Залежно від версії, обсяг вантажного відсіку становить від 5,9 до 8,7 кубометрів Фото: SAIC

Електромобіль LDV eDeliver 7 оснащений мотором на 204 к. с. і 330 Нм, а його максимальна швидкість становить 120 км/год. На вибір запропоновано батареї ємністю 77 і 88 кВт∙год: у першому випадку запас ходу становить 310-318 км, у другому — 328-362 км, залежно від версії. Швидка зарядка на 80% займає 43 хвилини.

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