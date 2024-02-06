Найнезвичайніший Volvo за $115 000 надійшов у виробництво (фото)

Новий Volvo EM90 — розкішний 5,2-метровий мінівен з електромотором. Запас ходу сімейної моделі перевищує 700 км.

Сьогодні, 6 лютого, стартувало серійне виробництво Volvo EM90. Перший мінівен в історії шведської марки збирають у Китаї на потужностях концерну Geely (він є власником Volvo). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Електричний мінівен коштує від 115 000 доларів Фото: CarNewsChina

Новий Volvo EM90 збирають на одному конвеєрі з моделями бренду Zeekr. Це не дивно, адже мінівен створено на базі електрокара Zeekr 009. Ціна Volvo EM90 стартує з $115 000. Спочатку він з'явиться в Китаї, а потім вийде на європейський ринок.

Автомобіль вирізняється стриманим дизайном Фото: Volvo

Перший мінівен Volvo досягає 5,2 м завдовжки і вирізняється стриманим гранованим дизайном з коротким капотом. Модель дебютувала в шестимісному виконанні, причому крісла першого і другого ряду отримали електропривод, вентиляцію і масаж. У внутрішньому оздобленні використані шкіра, дерево і навіть кришталь.

Комплектація Volvo EM90 також охоплює 15,4-дюймовий тачскрін, тризонний клімат-контроль, пневмопідвіску, акустику Bowlers&Wilkins з 21 динаміком і набір систем безпеки.

Крісла перших двох рядів отримали електропривод і масаж Фото: Volvo

Спочатку електромобіль Volvo EM90 випускатимуть у задньопривідній 272-сильній версії з батареєю ємністю 116 кВт∙год. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 8,3 с і проїхати 738 км без підзарядки. Пізніше очікується більш потужний повнопривідний варіант.

Раніше Фокус розповідав, що Volkswagen зняв з виробництва свою найстильнішу модель.

Також ми писали про недорогий мінівен Chevrolet за $15 000.