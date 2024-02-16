Alfa Romeo припинить виробництво найяскравіших моделей: що запропонують взамін (фото)

Alfa Romeo Giulia та Stelvio у версії Quadrifoglio обладнані турбомотором Ferrari потужністю понад 500 сил. Розгін до 100 км/год займає менш ніж 4 секунди.

Alfa Romeo зніме з виробництва заряджені седан Giulia і кросовер Stelvio у версії Quadrifoglio. Обидві моделі припинять виготовляти у червні цього року. Інформацію підтвердив перший віцепрезидент Alfa Romeo і Fiat Ларі Домінік на своїй сторінці в Linkedin.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Фото: Stellantis

Причини відмови від спортивних моделей він не назвав, однак натякнув, що це пов’язано із електрифікацією італійського бренду. Стандартні Alfa Romeo Giulia і Stelvio залишаться на конвеєрі і їх ще випускатимуть кілька років.

Ларі Домінік зазначив, що очікується "нова" глава в історії Quadrifoglio, адже готуються нові електричні Alfa Romeo Stelvio і Giulia. Раніше СЕО Alfa Romeo Жан-Філіп Імпарато розповів, що потужність цих моделей сягне 1000 сил.

Спортивний седан Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio презентували в 2016 році. Два роки по тому з’явився заряджений кросовер Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Фото: Stellantis

Обидва авто обладнані 2,9-літровим V6 твін-турбо виробництва Ferrari. Спочатку двигун розвивав 510 к. с., а в 2023 році його потужність виросла до 520 к. с.

Розгін до сотні в обох авто займає менше 4 с. Максимальна швидкість Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio складає 307 км/год, а Stelvio Quadrifoglio — 283 км/год.

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