У Києві помітили дорогий сімейний електрокар від Geely і Volvo із запасом ходу 800 км (фото)

Преміальний електровен Zeekr 009 багато оснащений, а його шестимісний салон оздоблений дорогою шкірою Nappa. 544-сильна установка дає змогу розганятися до сотні за 4,5 с.

У Києві сфотографували новий Zeekr 009. Розкішний електричний мінівен в Україні коштує від 73 000 до 90 000 доларів. Знімки електрокара з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Zeekr — преміальний електричний бренд концерну Geely. Його штаб-квартира розташована у Швеції, а в розробці авто беруть активну участь фахівці Volvo. В Україні зустрічаються й інші моделі Geely Zeekr.

Електромобіль Zeekr 009 — великий 5,2-метровий мінівен із гранчастим дизайном та оригінальною передньою частиною. Його побратимом є новий Volvo EM90.

Салон Zeekr 009 розрахований на шість осіб, а в його оздобленні використано шкіру Nappa. Сидіння першого і другого рядів отримали електропривод, вентиляцію і масаж. Також комплектація охоплює роздільний клімат-контроль, камери 360-градусного огляду, монітор для задніх пасажирів і систему напівавтономного водіння.

Шестимісний салон оздоблений дорогою шкірою Nappa Фото: Geely

Новий Zeekr 009 оснащений двома моторами загальною потужністю 544 к. с. і здатний розігнатися до 100 км/год за 4,5 с і розвинути 190 км/год. На вибір запропоновано батареї на 116 і 140 кВт∙год: запас ходу становить 702 і 822 км, відповідно.

До слова, нещодавно в Україні презентували недорогий електрокросовер Volvo за 32 000 євро.

Також Фокус розповідав, що Volvo випустили останнє дизельне авто.