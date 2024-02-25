Танцюючий суперкар: представлено незвичайний 1300-сильний електромобіль BYD (відео)

Електромобіль BYD Yangwang U9 потужністю 1306 сил здатен розігнатися до 100 км/год за 2,36 с. Суперкар обладнали інноваційною "розумною" пневмопідвіскою.

BYD розширює свою преміальну лінійку Yangwang. У Китаї презентували новий суперкар U9. Він надійде у продаж за ціною понад 1,68 млн юанів ($236 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Ззаду встановлене величезне антикрило Фото: BYD Auto

Новий BYD Yangwang U9 – обтічне двомісне купе з дверима в стилі McLaren. У нього тоненькі С-подібні фари, виражений "ніс" і зсунутий вперед салон. Трекова версія моделі отримала обвіс та антикрило.

Кузов BYD Yangwang U9 виготовлений з карбону, проте суперкар виявився доволі важким – 2475 кг. Автомобіль вийшов досить великим.

Суперкар стартує до сотні за 2,36 с Фото: BYD Auto

Розміри BYD YangWang U9:

довжина — 4966 мм;

ширина — 2029 мм;

висота — 1295 мм;

колісна база — 2900 мм.

У салоні встановлені три дисплеї Фото: BYD Auto

Салон BYD Yangwang U9 оздоблений шкірою, Алькантарою та карбоном. Суперкар обладнали трьома дисплеями, один із яких встановлений для пасажира.

Китайський суперкар BYD Yangwang U9 отримав чотири мотори із загальною віддачею 1306 к. с. та 1680 Нм. Він здатен розігнатися до 100 км/год усього за 2,36 с та проїхати ¼ милі (402 м) з місця за 9,78 с. Максимальна швидкість складає 309 км/год.

Фото: BYD Auto

Акумуляторна батарея на 80 кВт∙год дозволяє проїхати 465 км без підзарядки. 800-вольтна архітектура дає можливість зарядитися на 80% у надшвидкому режимі за 10 хвилин.

"Фішкою" BYD Yangwang U9 є його активна пневмопідвіска з індивідуальним керуванням кожним колесом: вона дозволяє електрокару танцювати.

До слова, BYD також готує конкурента Tesla Model S потужністю 1000 сил і з запасом ходу в 700 км.

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