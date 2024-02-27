У Женеві презентували електричний клон BMW: керувати ним можна без прав (фото)

Microlino Lite — сучасна варіація на тему знаменитого BMW Isetta. Двомісний 2,5-метровий електрокар може проїхати до 180 км без підзарядки.

Оригінальний міський електромобіль Microlino отримав нову базову версію Lite. Вона презентована на автошоу в Женеві та надійде в продаж у Європі з весни. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Дах виконаний зсувним

Новий Microlino Lite обладнаний менш потужним електромотором на 12 к. с., а його максимальна швидкість обмежена на 40 км/год. Таким повільним авто в низці європейських країн можна керувати без водійських прав та з 15-16 років.

Салон витриманий у мінімалістському стилі

На вибір пропонують батареї ємністю 5,5 та 11 кВт∙год: запас ходу складає 100 і 180 км, відповідно. Зарядка займає 2-4 години.

2,5-метровий електромобіль Microlino Lite зберігає оригінальний однооб’ємний дизайн в дусі знаменитого BMW Isetta. Єдині двері розташовані спереду. Аби здешевити електрокар, його пропонують лише в одному блакитному кольорі.

У салоні встановлено двомісний диван

Салон Microlino Lite вирізняється простотою. Усередині мінімум кнопок, а покази приладів виведені на невеликий дисплей. Встановлений невеликий двомісний диван.

Запас ходу електрокара сягає 180 км

Ціна Microlino Lite поки не оголошена, проте відомо, що він буде суттєво дешевшим за стандартну версію електрокара, яка коштує від $18 750. Модель стане конкурентом Citroen Ami, яким також можна керувати без прав.

До речі, в Женеві показали і доступний електромобіль Renault за 25 000 євро.

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