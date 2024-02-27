Представлено незвичний електромобіль Honda CR-V із заводським ГБО (фото)

Нова Honda CR-V eFCEV — нетиповий електромобіль із невеликою батареєю та водневим ГБО. Запас ходу кросовера складає 435 км.

Лінійку Honda CR-V вперше поповнить електрична версія e:FCEV. Кросовер надійде у продаж у США із літа. Про це повідомляється на офіційному сайті японського виробника.

Honda CR-V eFCEV відрізняється дизайном передньої частини Фото: Honda

Електромобіль Honda CR-V e:FCEV має досить незвичну конструкцію. Кросовер отримав електромотор на 174 к. с. і 310 Н∙м та дуже маленьку акумуляторну батарею на 17,7 кВт∙год.

Батарея в електрокара невелика Фото: Honda

Запас ходу на електротязі складає всього 47 км. Цього достатньо для їзди по місту, а от для дальніх мандрівок встановили паливні елементи. Запасу водню в балонах та заряду батареї достатньо, аби загалом проїхати 435 км. До того ж, передбачена функція двонаправленої зарядки – можна підключати та живити електроприлади.

Від стандартної Honda CR-V 2024 варіант e:FCEV відрізняється дизайном передньої частини. У кросовера змінено фари, бампер та решітку радіатора.

Кросовер запропонують у багато оснащеній версії Фото: Honda

Нова Honda CR-V e:FCEV не змінилася всередині, проте багатше оснащена. Кросовер доступний лише в одній версії Touring із двозонним клімат-контролем, електроприводом сидінь та дверей багажника, акустикою Bose з 12 динаміками, підігрівами крісел і керма.

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