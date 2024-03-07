Найдешевший електрокросовер Skoda показали до презентації (відео)

Кросовер Skoda Elroq буде електричним аналогом моделі Karoq. Компактний 4,5-метровий електрокар почнуть виробляти наприкінці 2024 року.

Оприлюднені офіційні тизери нового Skoda Elroq. Компактний і недорогий електрокросовер презентують 15 березня під час щорічної пресконференції Skoda. Поки ж на офіційному сайті чеського виробника з’явилося відео з електрокаром.

У короткому ролику видно передню частину Skoda Elroq. Вона виконана в дусі концепт-кара Vision 7S – із високим капотом та тоненькими фарами, з’єднаними діодною смугою.

Новий Skoda Elroq розробники називають "ідеальним сімейним авто" та позиціонують, як електричну альтернативу кросоверу Karoq. Його довжина складе близько 4,5 м.

Електромобіль Skoda Elroq збудують на модульній платформі МЕВ, як і його старшого брата Enyaq iV. Вона дозволяє створювати електрокари із заднім та повним приводом потужністю від 150 до 340 к. с. Запас ходу авто може сягнути 550 км.

Виробництво Skoda Elroq стартує в кінці 2024 року, а на ринок електрокар має вийти на початку 2025-го. Модель буде значно дешевшою за електромобіль Skoda Enyaq iV, який коштує від 40 тис. євро.

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