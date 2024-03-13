Найдоступніший електромобіль Skoda показали на офіційних зображеннях

Компактний електрокросовер Skoda Elroq стане "зеленою" альтернативою моделі Karoq. Виробництво електрокара стартує в кінці 2024 року.

Оприлюднене нове зображення Skoda Elroq. Компактний електрокросовер мають презентувати вже 15 березня. Про це повідомляється на офіційному сайті чеського автовиробника.

Фото: Skoda

На цей раз показали салон Skoda Elroq. На зображенні видно двоспицеве кермо, вузький віртуальний щиток приладів, великий тачскрін мультимедійної системи та поличку з бездротовою зарядкою для смартфонів.

Електрокар стане альтернативою Skoda Karoq Фото: Skoda

Раніше трішки розсекретили дизайн Skoda Elroq. Передня частина електромобіля із тоненькими діодними фарами витримана в дусі концепт-кара Skoda Vision 7S.

Нагадаємо, що новий Skoda Elroq стане електричною альтернативою моделі Karoq. 4,5-метровий кросовер збудують на платформі МЕВ від Skoda Enyaq та Volkswagen ID.4. Вона дозволяє створення електрокарів потужністю від 150 до 340 к. с. із запасом ходу до 500-550 км.

Електромобіль Skoda Elroq надійде у виробництво з кінця 2024 року, а його продажі стартують на початку 2025-го. Відомо, що він буде доступнішим за електрокросовер Skoda Enyaq, який коштує від 40 000 євро.

До речі, недавно Skoda показала перші зображення найдешевшого бензинового кросовера, який невдовзі презентують.

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