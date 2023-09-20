"Україна перегляне свою думку": Польща заявила про готовність до переговорів щодо зерна

За словами міністра сільського господарства і розвитку сільських районів Роберта Телуса, Варшава відкрита для пошуку рішення, яке забезпечить безпеку польського ринку і польських фермерів, а також надасть підтримку Україні.

Польща готова до переговорів з Україною щодо зерна після "заспокійливого виступу" заступника міністра економіки і торгівлі України Тараса Качки. Про це в інтерв'ю польському виданню PAP 20 вересня заявив міністр сільського господарства та розвитку сільських районів Роберт Телус.

"Ми хочемо допомогти Україні з транзитом, але він має бути транзитним, а не коштом польських фермерів. Виступ міністра Качки був для мене якимось заспокоєнням і розрядкою певної атмосфери за ці два-три дні. Думаю, Україна перегляне свою думку, яку озвучувала раніше", — заявив Телус.

Заступник міністра економіки і торгівлі Тарас Качка раніше заявив про можливе введення Україною ембарго на польські продукти, але пізніше наголосив, що це крайній варіант, і що Україна прагне до досягнення угоди з Польщею.

Міністр Телус наголосив, що Польща готова до переговорів і пошуків рішень щодо зернової проблеми з Україною. Він зазначив, що Польща відкрита для пошуку рішення, яке забезпечить безпеку польського ринку і польських фермерів, а також надасть підтримку Україні.

Міністр Телус висловив сподівання на те, що переговори будуть спрямовані на пошук спільного рішення і просування в правильному напрямку. Він також наголосив на важливості гнучкого підходу до списку продуктів, заборонених до ввезення, і запропонував розглянути питання на рівні Європейського Союзу для забезпечення стійких рішень.

Ембарго на ввезення українського зерна до Польщі — що треба знати

Навесні 2023 року кілька країн ЄС тимчасово обмежили імпорт деяких українських продуктів через протести своїх фермерів, спричинені безмитним імпортом українського зерна. Єврокомісія була незадоволена такими односторонніми діями членів ЄС у торговельній сфері.

Однак після переговорів обмеження на імпорт низки продуктів до Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини було запроваджено на рівні Єврокомісії, а самостійні заходи країн було скасовано. Ці обмеження впливають на українську пшеницю, кукурудзу, ріпак і насіння соняшнику та планують діяти до 15 вересня. Угорщина, однак, висловила намір продовжити таку політику імпорту і після цієї дати.

1 вересня заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква попередив, що Україна має намір оскаржити продовження заборони на імпорт українського зерна в п'яти країнах Євросоюзу.

Польські ЗМІ 6 вересня також повідомили, що українським депутатам тимчасово заборонили виїзд до Польщі через ембарго на імпорт зерна з України. Група українських депутатів, які планували відвідати Економічний форум у польському місті Карпач, не змогла в'їхати до Польщі.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 12 вересня оголосив, що Польща не буде відкривати кордон для ввезення українського зерна в ім'я захисту інтересів польських фермерів. У відповідь заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Качка 19 вересня оголосив про швидке введення Україною ембарго на деякі польські овочі та фрукти.

Президент Польщі Анджей Дуда висловив занепокоєння ситуацією навколо українського зерна, наголосивши, що "якщо потопельник завдасть нам шкоди, він не отримає допомоги".

Речник МЗС України Олег Ніколенко 20 вересня закликав польських партнерів до "відкинути емоції" і висловив надію на знаходження спільного рішення щодо зернової проблеми.

Нагадаємо, 20 березня голова правлячої партії та заступник прем'єр-міністра Польщі Ярослав Качинський заявив, що Польща продовжить надавати підтримку Україні в її протистоянні військовій агресії Російської Федерації, попри розбіжності щодо українського зерна.