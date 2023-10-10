Обстріли РФ енергетичної інфраструктури: українцям назвали найгірший сценарій узимку

Росія навряд чи відмовиться від спроб зруйнувати українську енергосистему, тому продовжить обстрілювати критичні об'єкти восени та взимку. Але в "Укренерго" запевняють, що готові до нових випробувань.

У 2022 році ЗС РФ цілеспрямовано гатили ракетами і дронами по енергетичній інфраструктурі нашої країни. Атаки ворога тривали весь осінньо-зимовий період, і майбутньої зими, ймовірно, окупанти продовжать свої терористичні дії. Але, як повідомили у пресслужбі "Укренерго", 10 жовтня, магістральні мережі компанії підготовлені до передачі збільшених обсягів електроенергії напередодні зими.

Так, у компанії зазначили, що в Україні вперше у світі з'явилися споруди фізичного захисту енергооб'єктів. Також фахівці підготували схеми резервного живлення та варіанти подолання можливих блекаутів.

"Тим часом Сили оборони посилювали ППО — цього сезону її щільність буде значно вищою. Нас часто запитують: "Який найгірший сценарій ви розглядаєте?" Ми готувалися до всіх сценаріїв", — ідеться в повідомленні.

Водночас там додали, що найгірший імовірний варіант для енергетики взимку — це якщо Росія повторить масштабні повітряні атаки, як у 2022 році.

"Але ворогу, який програє ЗСУ і тому атакує цивільну інфраструктуру, не вдасться застати нас зненацька", — підкреслили в "Укренерго".

До слова, у ніч на 21 вересня росіяни вперше за півроку атакували енергетичну інфраструктуру України. Через це на деякий час зникла електрика в Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Водночас генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко 6 жовтня розповів, що електропостачання взимку залежатиме не тільки від інтенсивності обстрілів. Він пояснив, що вистояти під час холодів енергосистемі допоможе відсутність сильних морозів.

Також нагадаємо, що директорка Центру дослідження енергетики Олександра Харченко вважає, що зима 2023-2023 буде дуже складною. Причина: російським окупантам вдалося знищити багато енергетичного обладнання, і відновити його всього лише за рік неможливо. Він порадив громадянам заздалегідь купити генератори та павербанки, які допоможуть під час відключень світла.