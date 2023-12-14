Блокування кордону: пропуск вантажівок до Словаччини частково поновили

Українські прикордонники повідомляють, що страйкарі частково поновили пропуск вантажних автомобілів, які їдуть з України. Зранку 13 грудня на українсько-словацькому пункті пропуску контроль пройшли 26 вантажівок.

Українські прикордонники повідомляють про часткове відновлення пропуску вантажівок з України на пункті пропуску "Вишнє Німецьке – Ужгород". Про це повідомляють у пресслужбі Держприкордонслужби.

Станом на ранок на виїзд з України прикордонники оформили 28 вантажівок, 26 з них пройшли відповідний контроль на словацькому пункті пропуску.

Зазначається, що частково рух було відновлено вчора, 13 грудня, приблизно о 19 годині. Раніше повідомлялося, що страйкарі пропускатимуть на виїзд з України по 2 вантажівки у годину. Однак прикордонники кажуть, що фактично за годину пропускають по 3–4 вантажних автомобілі.

Блокування українсько-словацького кордону

Словацькі перевізники заблокували рух вантажівок, які рухаються з України, 11 грудня. Страйкарі заявляли, що зі сторони Словаччини як вантажні, так і пасажирські транспортні засоби зможуть перетинати кордон в сторону України безперешкодно.

Це вже не перша акція спілки перевізників Словаччини на кордоні з Україною. Вперше вони заблокували рух вантажівок ще наприкінці листопада. У такий спосіб перевізники доєдналися до своїх польських колег, які вимагають скасувати для України "транспортний безвіз".

Страйк польських перевізників

Перевізники Польщі розпочали свою акцію протесту 6 листопада. Вони вимагають не лише повернення для українських перевізників дозволів, але й отримання доступу до системи "Шлях" і створення окремих черг для порожніх вантажівок.

Повідомлялося, що 11 грудня до цієї акції протесту також приєднаються перевізники Угорщини. Втім, не повідомлялося, у якому форматі проходитиме акція.

Тим часом у Польщі перевізники оголосили про чергове блокування кордону з 18 грудня. Втім, мер Дорогуська не дав змоги блокувати кордон.