Продовження тимчасового захисту до березня 2025 року надає українцям доступ до легального працевлаштування в Європі. Проте зарплати залишають бажати кращого. Хоча у багатьох країнах з 1 січня зросли мінімальні зарплати і погодинні ставки, без досвіду та знання мови українці, як і раніше, можуть розраховувати переважно на просту фізичну роботу з доволі скромними ставками.

За даними ООН, станом на 1 січня в світі було 6,357 млн українських біженців, з них у Європі — 5,954 млн. Експерти Міграційної платформи EWL проаналізували процедури легалізації та працевлаштування в деяких європейських країнах, які є популярними напрямками як для сезонних робіт, так і для тривалого перебування біженців.

Німеччина: без досвіду та знання мови — тільки мінімалка

Наразі у Німеччині перебувають понад 1,1 млн українців — більше, ніж у будь-якій іншій країні ЄС. За даними Марціна Колодзейчика, директора міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL, зараз на німецькому ринку праці є дефіцит понад 1,5 млн працівників, і це при тому, що ФРН є однією з найпривабливіших держав ЄС для трудових мігрантів.

На німецькому ринку праці є дефіцит понад 1,5 млн працівників Фото: Getty Images

"Німеччина — це країна, що старішає, тому вона зацікавлена в трудових мігрантах, — відзначив у коментарі Фокусу президент Всеукраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник. — Реалізуючи бажання залучити до країни найкращих — найактивніших, найталановитіших, найпрацьовитіших — Німеччина пішла на несподіваний крок, фактично дозволивши подвійне громадянство".

Але процедури легалізації та працевлаштування для іноземців все ж таки залишаються складними. Як зазначають експерти EWL, українці, що приїжджають до Німеччини, оформлюють дозвіл на тимчасове проживання Aufenthaltstitel на підставі §24 Закону про правовий статус іноземців. Працевлаштуватися в країні можна після отримання цього дозволу.

Без досвіду та знання мови українці, як і раніше, можуть розраховувати у Європі переважно на просту фізичну роботу з досить скромними ставками

За словами директорки департаменту легалізації Міграційної платформи EWL Марії Кузенко, на даний момент це фактично єдиний спосіб для українців працювати у Німеччині без досвіду та знання мови.

З такими "вихідними даними" українці можуть працевлаштуватися у Німеччині на виробництві або в сфері логістики та розраховувати на мінімальну погодинну оплату (12,41 євро на годину брутто), виконуючи просту фізичну роботу на заводах та складах. Тобто, працюючи 40 годин на тиждень, можна заробити близько 1700 євро чистими. Відповідно, якщо працювати, наприклад, три дні на тиждень — близько 1000 євро.

Польща: мінімалка у 2024 зросте двічі

Польща, яка роками утримувала лідерство за кількістю українців, зараз поступилася першістю Німеччині. Але все ж таки у країні перебуває майже мільйон наших співвітчизників, тож це почесне друге місце.

З лютого 2024-го українці можуть перебувати на території Польщі на тих же умовах, що й громадяни Європейського Союзу. Ця норма діятиме до кінця вересня, а потім польський уряд має намір запровадити низку змін, щоб створити жорсткіші умови для українських біженців.

Найбільшу нестачу кадрів у Польщі відчуває будівельна галузь Фото: pexels.com

Проте поки що процедура працевлаштування залишається без змін. Громадяни України, які легально в’їхали в Польщу після 24 лютого 2022 року і мають тимчасовий захист, можуть працювати без отримання дозволів на роботу іноземця.

У 2024 році у Польщі зростання мінімальної зарплати заплановано двічі. З 1 січня мінімалка склала 4242 злотих брутто (976 євро), а з 1 липня – 4300 злотих брутто (989 євро). І це добра новина для українців, адже чимало біженців працюють саме на мінімалці.

Щорічне дослідження "Барометр професій" вказує на дефіцит у Польщі десятків професій. Переважно це робота, що пов'язана з фізичною працею. Найбільшу нестачу кадрів відчуватиме будівельна галузь, якій бракуватиме теслярів, столярів, покрівельників, монтажників, мулярів, штукатурів. Транспортна галузь Польщі потребує водіїв вантажних автомобілів і автобусів, по всій Польщі потрібні лікарі, медсестри та акушерки. В освітній галузі не вистачає викладачів практичного професійного навчання, вчителів загальноосвітніх предметів, вихователів дитячих садків.

"Найбільше вакансій для українців без обов’язку знання польської та досвіду пропонують у сфері логістики. Це робота з комплектацією та пакуванням посилок на складах одягу та продуктових складах, — відзначили у EWL. — Також багато роботи на підприємствах харчової і переробної промисловості. Середня зарплата на такій роботі, враховуючи підвищення мінімальної зарплати з нового року, складає 5500 злотих на руки (1265 євро)".

Найбільше вакансій для українців без обов’язку знання польської та досвіду пропонують у сфері логістики

Чехія: не приймає тих, хто отримував тимчасовий захист у інших країнах

Українці, які отримали тимчасовий захист у Чехії, мають вільний доступ до ринку праці. На нього можуть претендувати громадяни України, які проживали в Україні до 24 лютого 2022 року та виїхали з України після повномасштабного вторгнення. Підтвердженням цього факту буде штамп в паспорті про перетин кордону після 24.02.2022.

Важливий момент: щоб отримати роботу в Чехії, у людини не має бути посвідки на тимчасове проживання в іншій країні ЄС. Наразі Чехія не приймає українців, які вже отримували тимчасовий захист в іншій європейській країні.

Чехія не видає тимчасовий захист українцям, які після повномасштабного вторгнення більше двох тижнів перебували в інших країнах ЄС

"Чехія — єдина європейська країна, яка не видає тимчасовий захист українцям, які після повномасштабного вторгнення більше двох тижнів перебували в інших країнах ЄС, — зазначила Марія Кузенко. — Або громадянин України має підтвердити, що не отримував захист в іншій країні, а перебував, як турист, чи відвідував рідних, маючи при цьому активну біометрію".

Тобто фактично зараз працювати в Чехії можуть лише українці, які мають тимчасовий захист в цій країні та ті, хто вперше після повномасштабного вторгнення з України приїхали в ЄС і вперше отримують тимчасовий захист саме Чехії.

Для українців в Чехії пропонують роботу на логістичних складах та автомобільних заводах, а також в сфері обслуговування. З 1 січня мінімальна зарплата в країні зросла з 17300 до 18900 чеських крон без вирахування податків. "Чистими" робітник має щонайменше 16442 крони (близько 664 євро).

За даними Міграційної платформи, оплата на вакансіях без знання мови і досвіду складає в середньому 800-1000 євро на місяць в еквіваленті.

Румунія: можна працевлаштуватися за біометричним паспортом

Кожен громадянин України може отримати статус тимчасового захисту в Румунії незалежно від того, чи він перебував на момент початку повномасштабної війни в Україні. Тимчасовий захист дає право працювати без додаткових дозволів, а також залишитися на один рік в країні з можливістю продовження терміну.

Українці можуть працевлаштуватися в Румунії на основі біометричного паспорта Фото: Facebook

"Українці також можуть працевлаштуватися в Румунії на основі біометричного паспорта і працювати три місяці без оформлення статусу тимчасової охорони. А далі – подати документи на посвідку на проживання на підставі наявності роботи. Такими простими правилами легалізації Румунія прагне конкурувати за українських працівників з іншими європейськими країнами", — розповідає Марія Кузенко.

У Румунії працівникам часто пропонують безкоштовне житло, доплачують за харчування, а для дітей працюючих мам на деяких підприємствах є опікуни

На перший погляд, Румунія може виглядати дещо дивним вибором, але, кажуть експерти, з огляду на простоту оформлення документів та на пропозиції сезонних робіт, країна виглядає цілком привабливо. До того ж, працівникам часто пропонують безкоштовне житло, доплачують за харчування, а для дітей працюючих мам на деяких підприємствах є опікуни.

Українці без знання румунської та досвіду роботи можуть працевлаштуватися на підприємствах автомобільної галузі, харчової та переробної промисловості.

З січня 2024 року у Румунії відбулося підвищення мінімалки — з 3000 лей до 3300 лей брутто (660 євро). На руки виходить 417 євро чистими. Натомість за рахунок доплат за харчування та вищих ставок за роботу у додаткові години та нічний час можна заробити 850-1200 євро.

Литва: для тимчасового захисту потрібно було 24.02.2022 перебувати в Україні

Статус тимчасового захисту у Литві можуть отримати українці, які вперше приїхали до країни після 24 лютого 2022 року. Важливий нюанс: такий статус може отримати громадянин України, який проживав на момент повномасштабного вторгнення в Україні і не має статусу тимчасового захисту і актуальної посвідки на проживання чи віз в інших країнах ЄС.

Є ще один варіант – отримання посвідки на проживання у Литві з гуманітарних причин. Її можна отримати, якщо людина на початку повномасштабної агресії не знаходилася в Україні, проте повернутися додому вона не може. При подачі документів така людина має вказати причину, за якою не може повернутися до своєї країни.

Посвідку на проживання у Литві з гуманітарних причин можна отримати, якщо пояснити, за яких причин не можете повернутися додому Фото: ДСНС

Наявність статусу тимчасового захисту або посвідки на проживання відкриває для громадян України вільний доступ до литовського ринку праці. Багато вакансій є на підприємствах харчової промисловості, наприклад, м’ясної продукції, а також в автомобільній галузі.

Мінімальна зарплата в країні наразі складає 924 євро на місяць брутто, але, кажуть експерти EWL, іноземці рідко отримують мінімалку — зазвичай, зарплати в країні вище. Наприклад, на м’ясокомбінатах зарплата на старті складає 900 євро чистими, і в подальшому зростає.

Нідерланди: потрібні водійські права та певний вік

Статус тимчасової охорони в Нідерландах можуть отримати громадяни України, які залишили Україну після 26 листопада 2021 року і не мали на 22 лютого 2022 року відкритих віз на посвідок на проживання. Також статус отримують українці, які виїхали до 26 листопада 2021 року і весь цей час легально проживали в Нідерландах, що можна підтвердити документально.

Після отримання ідентифікаційного номеру BSN та голландського тимчасового захисту (наклейка у паспорт від Служби імміграції і натуралізації Нідерландів IND) українці отримують вільний доступ до ринку праці і можуть працевлаштуватися без додаткових дозволів.

Більшість пропозицій роботи на голандському ринку праці вимагає знання мови на рівні B1 та водійських прав Фото: Pixabay

На голандському ринку є сотні тисяч пропозицій роботи, але переважна більшість вимагає знання мови на рівні B1 та водійських прав. Справа в тому, що чимало роботодавців вирішують питання доїзду працівників з місця проживання до роботи, надаючи їм автомобіль.

Для іноземців роботодавці впроваджують вікові обмеження, бо на ринку багато місцевих кандидатів похилого віку.

"Більшість вакансій для іноземців мають обмеження до 50, а то й 45 років, тому українці старшого віку мають труднощі зі знаходженням роботи", — зазначила керівник міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Маргарита Нестеренко.

Більшість вакансій для іноземців у Нідерландах мають обмеження до 50, а то й 45 років

Країні бракує спеціалістів IT, інженерів, медсестер, спеціалістів в логістичній сфері, фінансистів, автомеханіків тощо. Галузі, які відкриті для працівників без знання мови — це переважно сільське господарство (робота в полі та теплицях), харчова промисловість (робота на м’ясокомбінатах), робота на складах. Такі вакансії передбачають просту фізичну роботу з погодинною оплатою. Мінімальна погодинна ставка складає 13,27 євро. Тобто, якщо працювати 40 годин на тиждень, можна заробити за місяць майже 2400 євро. Проте така ставка виплачуватися тільки працівникам, що старші за 21 рік. Для молодших ставки будуть нижчими: 20-річні отримуватимуть 10,62 євро на годину, 19-річні – 7,96 євро на годину.

Експерти кажуть, що у Європі це розповсюджена практика — таким чином молодь стимулюють до роботи. Справа в тому, каже Василь Воскобойник, що у 19-20 років у людини поки що немає досвіду, за який платитимуть більше. Але низькі погодинні ставки компенсуються низькими податковими ставками для молоді. "Тобто дохід корелюється відсотковою ставкою податку, — пояснює експерт. — Це стимулює молодь шукати перше робоче місце та швидше залучатися до активного суспільного життя".