Робота ФОП: які податки в лютому потрібно платити підприємцям

На які зміни чекати ФОПам з 1 лютого 2024 року, коли і які податки платити — у матеріалі Фокусу.

Після того як в Україні збільшилася мінімальна зарплата і прожитковий мінімум, з'явилися деякі нововведення і для підприємців. Тому Фокус розповідає, які податки мають сплатити ФОПи в лютому 2024 року.

Єдиний податок у лютому 2024 року

Ⅰ група. Рівень ставки єдиного податку (ЄП) становить 10% від розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи станом на 1 січня. У 2024 році податок зріс до 302,8 гривень.

II група. Ставка податку залежить від мінімальної зарплати і становить 20% від її розміру. Станом на лютий 2024 року рівень мінімальної зарплати становить 7,1 тисячі гривень. Ставка єдиного податку для другої групи ФОПів — 1 420 гривень на місяць. Ⅰ група та ІІ група підприємців у лютому мають сплатити єдиний податок. Зробити це потрібно до 20 числа.

Також підприємці мають відзвітувати перед державою про сплату єдиного податку. Так, у 2024 році звіт подається за 2023 рік, а термін — до 29 лютого 2024 року.

III група. Тут ставка податку залежить від доходу. Тож, якщо підприємець сплачує податок на додану вартість (ПДЛ) тоді ставка податку буде на рівні 3%, а якщо ні — тоді 5%.

За єдиним податком ФОП III групи потрібно відзвітувати до 9 лютого, а сплатити — до 20 лютого 2024 року.

Єдиний соціальний внесок у 2024 році

Під час воєнного стану і ще рік після його завершення ФОПи можуть не платити єдиний соціальний внесок. Але тоді не зараховуватиметься страховий стаж.

Ставка мінімального внеску — 22% від мінімальної зарплати, тобто в лютому показник буде на рівні 1 562 гривень. ФОПи Ⅰ та I груп мають сплачувати ЄСВ щомісяця. Водночас ФОПи ІІІ групи сплачують ЄСВ до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

Звіт з ЄСВ подають щороку і разом із декларацією з єдиного податку. Тож за 2023 рік ФОПи третьої групи мають подати звіт до 9 лютого, разом зі звітом з ЄП.

Податкові перевірки

Цього року податківці планують провести понад 3 тисячі перевірок. Перевірки торкнуться як компаній, так і ФОПів. Так, представники державної податкової служби (ДПС) проводитимуть:

документальні планові перевірки платників податків та Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв нерезидентів;

документальні планові перевірки фізосіб;

документальні планові перевірки платників податків-юросіб з питань правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

При цьому у 2024 році перевірки не торкнуться:

платників єдиного податку I та II груп — до 01 грудня 2024 року,

платників, які перебувають на тимчасово окупованих або територіях, де ведуться бойові дії (з певними винятками).

Нагадаємо, уряд ухвалив Національну стратегію доходів до 2030 року, і хоче, зокрема, скасувати реєстрацію ФОПів.