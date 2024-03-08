Киянам виплачують по 30 тисяч гривень допомоги: хто може отримати

Рішення про виплати ухвалили ще наприкінці 2023 року, однак перші виплати кияни почали отримувати на свої карткові рахунки лише на початку березня 2024 року.

У Києві мобілізованим жителям столична влада розпочала виплачувати одноразову фінансову допомогу, розмір якої становить 30 тисяч гривень. Про це повідомила 8 березня пресслужба Київської міської держадміністрації (КМДА).

Виплати мобілізованим: що відомо

"Перші 473 військовослужбовці, які мобілізувалися до лав ЗСУ після 1 грудня 2023 року, отримали матеріальну допомогу від столиці на банківські рахунки", – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що рішення виплачувати мобілізованим грошову допомогу столична міська рада підтримала ще наприкінці 2023 року, але ініціативу вдалося реалізувати тільки на початку березня 2024-го.

Виплата є одноразовою, її нараховують у безготівковій формі на соціальний (зарплатний) рахунок автоматично.

Водночас на початку лютого у Києві вирішили розширити перелік отримувачів допомоги. Якщо раніше таку суму отримували жителі міста, яких мобілізували до війська після 1 грудня 2024 року, то відтепер матеріальну допомогу надаватимуть особам, які вже підписали контракт зі Збройними силами України (ЗСУ).

Що потрібно для отримання грошової допомоги

Мобілізований чоловік повинен надати ТЦК та СП наступні документи:

копії ідентифікаційного коду, паспорта громадянина України чи ID-картки;

довідку/виписку з банку щодо відкриття соціального (зарплатного) рахунку.

На підставі цього Департамент соціальної і ветеранської політики КМДА здійснюватиме одноразову грошову допомогу. Виплату столиця надає для того, аби новобранці отримали додаткове матеріальне забезпечення.

Тим часом аудитори Міністерства оборони України з'ясували, що деякі військовослужбовці отримували винагороду за участь у бойових діях, хоча насправді перебували у пунктах постійної дислокації на мирних територіях. Загалом таких порушень встановлено на суму 186,6 мільйона гривень. Також нагадаємо, що українським військовим підвищили розмір компенсації, яку їм виплачують у разі оренди житла.

Нагадаємо, що у липні 2023 року в Україні відмовилися від пільгової системи оподаткування, за якою бізнесу під час війни дозволялося платити лише 2% від доходу замість 5%.