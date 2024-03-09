Як ЗСУ будуть контрнаступати і чому Кремль не б'є ракетами по Зеленському, — експерт СБУ (відео)

Окупанти не хочуть канонізувати Зеленського серед українців, бо це нічого не змінить на фронті. ЗСУ не б'ють по території України під час візиту Путіна, бо замість нього їде двійник, каже колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

У своїй заяві щодо контрударних дій ЗСУ у 2024 році, яку в ефірі телемарафону зробив командувач Сухопутних військ генерал-лейтенант Олександр Павлюк, скоріше за все йдеться саме про масштаб таких бойових дій. Особливо це стосується окремих ділянок фронту, на яких окупанти отримують неприємні "сюрпризи". Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

На його думку, не треба забігати наперед, психологічно не "перегріватись" як це відбулось на початку 23-го року, коли всі були в очікуванні швидкою перемоги. Свій негативний фактор зіграла відсутність снарядів та авіації від західних партнерів, тому зараз не треба підганяти військових.

"Тим часом ЗСУ застосовують тактику "тисячі порізів" за межами лінії розмежування, — акцентує Ступак. — Треба звернути увагу, що Україна активно б'є і в тил противника по його ВПК, наприклад згадаємо нещодавній удар по металургійному комбінату в Липецьку та по хімічному підприємству в Іжевську, що переобладнали для збирання дронів".

Щодо вибуху, який пролунав під час візиту Зеленського та прем'єра Греції в Одесу, то, за словами колишнього співробітника СБУ, росіяни завжди знають, де знаходиться президент України. Це відбувається в тому числі через можливі витоки чи перехоплення переговорів, а також через різні засоби розвідки.

"Окупанти спеціально не б'ють по реальному місцезнаходженню Зеленського, адже не хочуть його канонізувати серед українців, — каже Ступак. — Росіяни розуміють, що вбивши президента зроблять його мучеником, але не ситуацію на фронті це жодним чином не вплине — українці не побіжать здаватись".

Своєю чергою ЗСУ не били по Маріуполю під час візиту Путіна, тому що розуміли, що замість нього там буде двійник, каже військовий експерт. Він наголошує, що є дуже прості способи розрізнити реального президента РФ від двійника.

"Коли ви бачите, що Путін дуже активний, виходить до народу, обіймається та ручкається з усіма, то це двійник, — акцентує Ступак. — А коли він сидить за 30 метрів від найближчого роками перевіреного оточення, то це реальний Путін".

Фокус раніше писав, що в Польщі засудили 14 російських агентів, які стежили за рухом гуманітарної допомоги і планували диверсії на залізниці. Серед них — 11 українців.

Також Фокус зазначав, що ексдепутата Сейму Латвії Яніса Адамсонса засудили до 8,5 років позбавлення волі за шпигунство на користь РФ.