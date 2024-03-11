"Білий прапор" в особистих інтересах: навіщо Ватикан закликав Україну сісти за стіл переговорів із РФ

У Ватикані вважають, що Україна повинна сісти за стіл переговорів з РФ і показати, таким чином, свою сміливість. У Києві слова римського понтифіка сприйняли негативно. Фокус розбирався, навіщо Папа Римський схиляє Україну до миру з РФ за будь-яку ціну.

Папа Римський в інтерв'ю швейцарському RSI запропонував Україні "не соромитися вести переговори" і назвав "сміливістю" готовність "підняти білий прапор".

"Я вважаю, що сильніші ті, хто бачить ситуацію, ті, хто думає про людей, ті, хто має сміливість підняти білий прапор і вести переговори. І сьогодні про це можна домовитися за допомогою міжнародних держав. Слово "переговори" — сміливе слово. Коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи йдуть не дуже добре, потрібно мати сміливість вести переговори", — заявив Папа Римський.

Понтифік додав, що наразі є багато охочих виступити посередниками в мирних переговорах між Україною та РФ, окремо відзначивши Туреччину.

Після того як слова Папи Римського викликали нерозуміння в Україні, керівник прес-служби Ватикану Маттео Бруні спробував пояснити, що понтифік лише мав намір закликати до припинення вогню і не закликав до капітуляції. Проте в Києві дали зрозуміти, що на сьогодні не розглядають жодних можливостей вести переговори з РФ, тим більше з позиції "білого прапора".

Місія Ватикану

Папа Римський Франциск від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну неодноразово заявляв про готовність Ватикану виступити посередником у врегулюванні російсько-української війни. У ЗМІ повідомляли, що про це понтифіка особисто просив президент Франції Еммануель Макрон. У жовтні 2022 року він звернувся до Папи Римського з проханням зателефонувати Володимиру Путіну і переконати його припинити бойові дії в Україні. Під час розмови політик також пропонував понтифіку провести переговори з американським президентом Джо Байденом і патріархом РПЦ Кирилом. Після чого в Кремлі заявили, що готові вести діалог із Ватиканом для досягнення миру в Україні.

В Офісі президента спочатку розглядали ідею задіяти Святий престол як нейтральний майданчик для можливих переговорів із РФ. Однак незабаром після низки публічних зізнань Папи Римського в любові до російського народу, хресної хо ди росіянки та українки, а також слів понтифіка про "великий спадок" РФ у Києві відмовилися від такої співпраці. Ба більше, у Києві відкрито кажуть, що не розглядають можливості мирних переговорів із РФ у найближчому майбутньому. За словами президента Володимира Зеленського, ця тема може стати актуальною тільки тоді, коли Москва почне сприймати підсумковий документ щодо української Формули миру.

"Якщо РФ буде готова сприймати цей документ, то переговори будуть актуальними. Поки що запиту Росії на переговори я не бачу", — пояснив глава української держави на пресконференції у грудні 2023 року.

Проте тема посередництва у врегулюванні російсько-української війни останнім часом знову актуалізувалася. А тому, як вважають експерти, Папа Римський зробив свої заяви.

"Зараз почалися "ігри" з приводу освоєння переговорного треку з Росією і конкуренція за посередництво в цьому питанні", — каже Фокусу політолог Олег Постернак.

На це, за словами експерта, вказує нещодавній візит спецпредставника Китаю у справах Євразії Лі Хуей до Москви та України, а також штаб-квартири ЄС у Брюсселі, Польщі, Німеччини та Франції. А також чергова заява президента Туреччини Реджепа Ердогана про те, що його країна готова прийняти "мирний саміт" за участю РФ.

"Думаю, це активізувало Ватикан, який теж хотів би взяти участь у врегулюванні війни в Україні. Була ціла папська місія до Москви і Києва, крім того, можливо, Ватикан відіграє певну роль у звільненні українських військовослужбовців. А тому Папа Римський опосередковано нагадав про роль Ватикану. У самому коментарі не було нічого незвичайного. Але подібна заява знову згуртувала українців, які скептично ставляться до ідеї миру за будь-яку ціну", — додає експерт.

Мирні переговори

Причиною відновлення розмов про посередництво в міжнародній спільноті стали певні успіхи російської армії на фронті, вважають експерти. А також спроби вплинути на підготовку глобального "саміту миру", який планують провести у Швейцарії. На захід будуть запрошені представники понад 160 країн. Дату поки що не озвучено, але відомо, що Росія до числа запрошених не увійде.

"Російська економіка витримує санкційний тиск, Путін посилює торговельні кооперації з Китаєм, Туреччиною та Центральною Азією. Усе це створює багато побоювань у партнерів України, чи варто вкладатися у війну, чи допомагати далі нашій країні. Хоча заяви Ватикану не стануть головним орієнтиром для Заходу, вони можуть вплинути на країни Глобального Півдня, для яких позиція Папи Римського важлива", — зазначає Постернак.

Політолог Ігор Рейтерович зазначає, що розмови про необхідність сісти за стіл переговорів з РФ періодично виникають, залежно від ситуації на фронті. Києву потрібно бути готовим до того, що вони лунатимуть дедалі частіше, оскільки втома від війни посилюється, а країни, які претендують на роль посередника у врегулюванні російсько-української війни, змагаються за можливість відіграти вагому роль на міжнародному майданчику. Однак розглядати як посередників для майбутніх переговорів можна тільки партнерів України, готових виступати гарантами безпеки.

"У Ватикану була можливість брати участь у врегулюванні війни, але вони її втратили. І тепер ніхто не розглядатиме їх всерйоз на цю", — додає експерт.

Теоретично, нейтральним посередником у процесі переговорів могла б стати Швейцарія, але Кремль такий варіант не влаштовує. Тому серед можливих претендентів залишається Туреччина — ця країна могла б надати майданчик для переговорів, вважає Постернак. А також Саудівська Аравія — як країна, що займає помірковано-проукраїнську позицію і швидше за все задовольнить Кремль.

Однак щоб у Києві розглядали можливість переговорів із РФ, російська сторона, на думку співрозмовників Фокуса, має перестати говорити ультиматумами і вивести війська з українських територій.

Схилити Україну до переговорів може повне зупинення західної допомоги, зазначає Постернак. Але поки що подібні заяви озвучує тільки прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у контексті перемоги Дональда Трампа на виборах президента США.

"Усе це не означає, що Європа відмовиться допомагати Україні. Крім того, потрібна буде підтримка ідеї миру всередині країни. Поки що її немає", — резюмує експерт.

Раніше Фокус писав, що у вересні посланник Ватикану кардинал Маттео Зуппі здійснив візит до Китайської Народної Республіки для переговорів щодо врегулювання війни в Україні.

Також Фокус зазначав, що секретар РНБО Олексій Данілов назвав умови, без яких переговори з РФ неможливі.