Анджеліна Джолі сходила за продуктами з донькою Вівʼєн (фото)

15-річна спадкоємиця Анджеліни Джолі та Бреда Пітта вже має свою першу роботу. Вона допомагає матері в бродвейському театрі.

48-річна голівудська акторка Анджеліна Джолі сходила за продуктами з донькою Вівʼєн, 15. Про це пише Daily Mail.

Колишня дружина Бреда Пітта, 59, зʼявилася на публіці зі своєю біологічною спадкоємицею Вів'єн Маршелін Джолі-Пітт, з якою вони продовжують разом працювати над бродвейським мюзиклом.

Багатодітна мама сховала свої знамениті риси обличчя за парою чорних сонцезахисних окулярів для виходу в магазин. На ній також була пара вишуканих золотих сережок і повсякденна чорна сукня.

Тим часом донька Джолі та Пітта була в блакитному світшоті.

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Анджеліна Джолі з донькою Вівʼєн

Окрім 15-річної Вівʼєн, колишня зіркова пара виховує ще пʼять дітей — Шайло, Нокса, Пакса, Меддокса, Захару. Останні троє були всиновлені голівудською зіркою.

Лише у 2023 році Анджеліна та Бред врегулювали всі шлюборозлучні процеси, які тягнулися близько семи років. Адже знаменитості тривалий час сперечалися за опіку над дітьми та спільні бізнеси, зокрема виноробню у Франції.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт Фото: Getty Images

Нагадаємо, 15-річна донька Анджеліни Джолі знайшла першу роботу завдяки матері.

Також Фокус писав про допомогу синів Джолі на знімальному майданчику фільму "Марія".