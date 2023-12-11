16 зірок шоу-бізнесу, які загинули на фронті у 2023 році

Війна в Україні триває вже другий рік і щодня українська армія несе втрати своїх воїнів. Після 24 лютого 2022 року склад українських військовослужбовців поповнили не професіонали, а звичайні українці, серед яких актори, співаки, письменники, футболісти, юристи, кухарі і та інші.

Кожен з них кожен день ризикуючи життям боронить українські землі. На жаль, багато з них вже не повернуться додому живими. Фокус вирішив підготувати підбірку імен відомих акторів, ведучих, музикантів та інших, які загинули на фронті за останній рік.

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Так, 13 березня стало відомо про смерть учасника Ліги сміху Романа Іваненка, який був в полоні російських окупантів.

Наприкінці березня стало відом про смерть актора Антона Прасоленка, який помер у лікарні від отриманих поранень. Відомо, що воював він у східному напрямку.

Про смерть сценариста фільму "Незламна" Леоніда Коріна стало відомо 1 травня. Відомо, що загинув він під час штурму в Бахмуті.

9 травня на фронті загинув художник-декоратор Володимир Чорний, котрий раніше працював над декораціями фільму "Памфір". Життя чоловіка обірвалося під час виконання завдання.

Фото: Бердичівська міська рада

17 травня стало відомо про смерть 39-річного Івана Кузьмінського, який працював режисером на дитячому телеканалі "Малятко TV". Він загинув під час боїв на Луганщині біля населеного пункту Діброва.

Наприкінці червня, 28 числа, стало відомо про смерть Андрія "Кріс" Чепіля, який був учасником кавер-гуртів Frisson Band та Smerichka, а також трембітарем у фолькгурті "КораЛЛі". Загинув він під час виконання бойового завдання, а саме під час штурму на Запорізькому напрямку.

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У віці 31 рік обірвалося життя українського актора "ЧЕсного Театру" Філіпа Віннера, який воював на Донецькому напрямку під час виконання бойового завдання. Про його смерть стало відомо на початку липня.

Наприкінці липня обірвалося життя 29-річного актора Євгенія Світличного, який зіграв роль Карася у фільмі "Носоріг". Загинув під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку 19 липня.

Також про смерть актора відомого роллю в серіалі "Кріпосна" Олексія Хільського стало відомо 17 серпня. Відомо, що він воював на Запорізькому напрямку.

Фото: Соцсети

Наприкінці серпня також стало відомо про смерть учасника відомого талант-шоу "Х-Фактор" Савелія Федана. Хлопцеві було лише 21 рік він був родом з Енергодара.

Наприкінці жовтня стало відомо про смерть Михайла Балахтаря, який був учасником гурту "Серцевий напад". Відомо, що чоловік був барабанщиком у гурті.

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У листопаді стало відомо про смерть українського письменника Максима Петренка. Влітку 2022 року стало відомо про його зникнення. Весь цей час він ввжався безвісти зниклим. Одна на початку листопада експертиза знайшла збіг у ДНКа та підтвердила його смерть.

Також війна забрала життя учасника шостого сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф" Миколи Молотова. Сталося це на початку листопада. Йому було 71 рік. Він працював інструктором. Чоловік позитивно впливав на своїх побратимів та часто пояснював молодим бійцям всі правила поведінки на фронті.

На початку грудня стало відомо про смерть харківського актора театру "Публіцист" Антона Романченка. Він загинув в бою під Авдієвкою. Офіційно чоловік вважається безвісти зниклим, однак його побратими підтвердили смерть актора.

Василь Кухарський актор Фото: З відкритих джерел

У 42-роки обірвалося життя Василя Кухарського, який зіграв ролі в "Максим Оса і золото Песиголовця" та "Толока". Відомо, що актор помер в лікарні після отриманих поранень. Лікарі три місяці боролися за його життя, одна врятувати його не вдалося.

Андрій Павленко Фото: https://www.facebook.com/darya.orekhova.3

На війні також загинув український актор і режисер Андрій Павленко. Його життя обірвалося 10 грудня 2023 року. В якій саме точці служив актор та при яких обставинах загинув поки не відомо. Відомо, що актор мав у своєму доробку більше ніж півсотні вдалих ролей у серіалах та фільмах. Серед відомих "ЖІночий лікар", "Повернення Мухтара", "Зцілення коханням".