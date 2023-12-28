Дружина Брюса Вілліса привітала чоловіка з річницею весілля і показала нові фото

Емма Гемінг показала кілька фотографій із чоловіком, зроблених під час відпочинку в тропіках. На знімках вона ніжно обіймає свого чоловіка.

45-річна дружина Брюса Вілліса Емма Гемінг на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото з чоловіком з нагоди 16-річчя від дня їхнього весілля.

На знімку вона цілує чоловіка в щоку, а на другому він притулився до її щоки. Знімки пари були зроблені під час їхнього відпочинку в тропіках.

Жінка одягнена в коротку блакитну сукню-сорочку з довгими рукавами, яка підкреслювала її стрункі ноги. Образ вона доповнила сандалями і сонцезахисними окулярами, а довге волосся зібрала в тугий пучок.

Зі свого боку Вілліс одягнув зелену сорочку на ґудзиках, шорти і бежевий капелюх.

"16 років із цим особливим чоловіком". Моя любов і обожнювання до нього тільки зростають", — йдеться у підписі до публікації.

Актор і модель вперше познайомилися 2007 року і відразу ж почали зустрічатися. До того як у його житті з'явилася Емма, Брюс був одружений з колегою Демі Мур. Їхній шлюб тривав з 1987 по 2000 рік, і вони залишилися в дружніх стосунках з моменту розставання. У пари — троє дорослих дочок, Румер, Скаут і Таллула, а також онука.

У 2009 році Гемінг і Вілліс одружилися, а весільна церемонія відбулася на Терксі і Кайкосі, островах, які любить голлівудська богема.

Нині подружжя виховує 11-річну доньку Мейбл і дев'ятирічну Евелін.

Брюс Вілліс уже майже два роки бореться з лобно-скроневою деменцією, яку лікарі діагностували в нього через рік після того, як спочатку виявили афазію. Зараз його стан продовжує погіршуватися, і за словами близьких, він втрачає комунікативні навички, не завжди впізнає людей і погано розмовляє.

Дізнавшись про діагноз, актор пішов з професії, а також продав значну частину своєї нерухомості, щоб забезпечити сім'ю. Він рідко з'являється на публіці, вважаючи за краще проводити час у колі близьких.

Емма часто у своєму блозі ділиться переживаннями з приводу того, що відбувається, щоб підтримати й інших людей, рідні яких мають такий самий діагноз.

Раніше Фокус писав, що друг Брюса Вілліса Гленн Керон заявив, що актор втрачає "радість життя" і "мовні навички"