Зірки-зрадники: Таїсія Повалій, Регіна Тодоренко та Ані Лорак - хто з українських зірок отримав громадянство РФ

Війна в Україні розставила всі крапки над "і" і якщо після 2014 року деякі українські зірки продовжували працювати "під прикриттям" на Росію, то після 24 лютого 2022 року кожен зробив свій вибір. Звісно, багато українських зірок категорично розірвали усі зв’язки з РФ, однак були і ті, хто відкрито став на бік країни агресора, або досі відмовчується. Але хай там як, війна внесла свої корективи.

Якщо до цього багато зірок з України могли тримати в таємниці своє громадянство, то на російських виборах 2024 року багато з них показали, ким є насправді. Фокус підготував підбірку зірок, які народилися в Україні, однак зрадили Батьківщину і взяли російське громадянство.

Ані Лорак Фото: Соцсети

Ані Лорак

45-річна уродженка Чернівецької області Кароліна Куєк, більш відома як співачка Ані Лорак, після двох років війни в Україні, прийняла рішення отримати російське громадянство.

Зокрема, з жовтня 2022 року співачка потрапила до санкційного списку, який забороняє вʼїзд на територію України. Все через те, що з початку повномасштабної війни в Україні Ані Лорак продемонструвала підтримку російської влади, а ще у 2014 році, після початку АТО, продовжила працювати та заробляти гроші в Росії.

Як пишуть російські ЗМІ, вже через два місяці співачка матиме новий паспорт і вважатиметься громадянкою Росії.

У себе на сторінках в соціальних мережах Лорак не приховує підтримку росіян. Інколи навіть показує свою волонтерську діяльність на підтримку російської армії.

Таїсія Повалій Фото: 24 канал

Таїсія Повалій

59-річна уродженка Київської області, співачка Таїсія Повалій також напередодні виборів в Росії отримала російський паспорт. Зміною громадянства співачка гордо поділилася у себе на сторінці в Instagram. Зокрема, вона опублікувала фото на якому тримала російський паспорт і під яким зізналася, що вперше голосувала на виборах в Росії.

З жовтня 2022 року співачка внесена до списку РНБО, який забороняє її вʼїзд на територію України. Все через те, що Повалій продемонструвала підтримку російської агресії. Після заборони співачка вивезла з України свою матір, яка до останнього не хотіла покидати батьківщину. Попри підтримку Росії Повалій називає себе російською українкою.

І хоч про її російське громадянство почали говорити ще в жовтні 2023 року, все ж у день виборів російського президента співака підтвердила чутки. Варто відзначити, що в Україні Повалій оголосили про підозру.

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Джиган Фото: https://www.novochag.ru/

Джиган

Уродженець Одеси 38-річний співак Джиган (справжнє ім'я Денис Устименко-Вейнштейн) також у день виборів президента Росії дав зрозуміти, що має російський паспорт. І хоч співак голосував не в Росії, а в Дубаї, він чітко дав зрозуміти, що підтримує політику Путіна.

Джиган з 2000 років почав будувати свою музичну кар’єру. Звісно, як і більшість українських зірок, він спробував проявити себе в Москві. Там його карʼєра стрімко пішла вгору. Після 2014 року співак і надалі жив та працював в Росії. За два роки повномасштабної війни в Україні співак жодного разу не підтримав Україну. Він обрав мовчати. Натомість на виборах Путіна він чітко дав зрозуміти, що не вважає себе українцем. Попри підтримку Росії, все ж співак вирішив поки пожити за кордоном.

Регіні Тодоренко Фото: Global Look Press

Регіні Тодоренко

Ще одна уродженка Одеси, 33-річна Регіна Тодоренко також прийняла рішення змінити громадянство. Як повідомляють російські ЗМІ, телеведуча стала громадянкою Росії. Як і більшість її колег, вона обрала мовчати про війну в Україні. Саме тому, попри те, що має рідних в Україні, вона вирішила підтримати країну агресора.

Любов Успенська Фото: https://comments.ua/

Любов Успенська

70-річна уродженка Києва Любов Успенська, яка ще в 1978 році емігрувала до США, де згодом отримала американське громадянство, також змінила паспорт. Саме напередодні виборів в Росії стало відомо, що співачка також подала документ на громадянство Росії і вже встигла отримати новий паспорт.

Варто відзначити, що Любов Успенська завжди вважалася радянською співачкою. Більшість свого життя вона прожила в Росії. Однак, у 2019 році, вже після початку АТО, виконала пісню "Бути без тебе" українською мовою. Однак після початку повномасштабної війни в Україні співачка заявила, що підтримує Росію і вірить в її силу. За її словами, Росія захищає український народ.

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