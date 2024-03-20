Медведєв "підтримав" відправлення військ НАТО в Україну та пообіцяв Макрону труни

Колишній російський президент заявив, що Європа й інші "невгамовні пр*дурки" засвоять гарний урок, якщо зважаться відправити свої війська на територію України.

Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв зробив чергову агресивну заяву — цього разу щодо слів президента Франції Емманюеля Макрона про відправлення французьких військ в Україну. Про це політик написав у своєму телеграм-каналі.

Колишній лідер РФ вирішив, що окупанти легко знищать полки французької армії в разі прямого бою на території України.

"Узагалі-то для користі справи було б непогано, щоб невгамовні французи відправили пару полків у Бандерляндію. Таку кількість військовослужбовців заховати вельми проблематично, а, отже, питання їхнього планомірного знищення буде не найскладнішим, але надважливим завданням. Зате яка була б користь!" — написав Медведєв.

Скандальний чиновник пообіцяв Європі й іншим "невгамовним пр*дуркам" гарний урок, а Макрону — величезну кількість трун, обізвавши політиків із Єлисейських полів "півнями з французького керівництва".

"За такої кількості трун, які будуть доставлені до Франції з чужої далекої країни, приховати масову загибель професійних військовослужбовців неможливо. До того ж тут уже не відбрешешся покликаннями на те, що, мовляв, найманці самі обирають свою долю та розпоряджаються правом на життя. Ці нещасні стануть повноцінними комбатантами в складі інтервенційного контингенту. Їх знищення буде пріоритетним і славним завданням наших Збройних сил", — бравурно підсумував Медведєв.

Він прирівняв загибель французів на полях в Україні до гільйотини для керівництва країни, пообіцявши їм, що їх поріжуть на частини розлючені рідні та злісні представники опозиції, яким вселяли, що Франція не воює з Росією. І закінчив свій монолог словами Пушкіна знову ж таки "про труни".

Що говорив Макрон про відправлення військових

У лютому 2024 року лідер Франції Емманюель Макрон заявив, що не виключає можливості відправки в майбутньому західних військ в Україну. Його заява сколихнула європейську громадськість, багато лідерів і представників країн НАТО заявили, що не готові до такого кроку.

Проте Макрон кілька разів уточнював свої слова. Президент Франції наголосив, що слід розуміти: війна в Україні — територія бою, що розгортається лише за 1500 км від французьких кордонів.

"Загроза існує, тому ми повинні бути готові захищати Республіку", — сказав він.

Також питання прокоментував президент України Володимир Зеленський, який сказав, що дітям французів не доведеться гинути в Україні, поки вона здатна воювати з РФ.

Нагадаємо, що Макрон відповів на ядерні погрози Володимира Путіна.

Також повідомлялося, що президент Латвії заявив про повну підтримку Макрона.