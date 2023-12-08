Мовний скандал: Ірина Фаріон подала в суд через звільнення з Львівської політехніки

Причиною звільнення мовознавиці з вишу стало її висловлювання про російськомовних військових. Позов Фаріон до політехніки розглянуть у Галицькому райсуді Львова.

Мовознавиця та екснардепка Ірина Фаріон оскаржує своє звільнення з посади професора кафедри української мови НУ "Львівська політехніка". Про це стало відомо з порталу Судова влада України.

Справу розглядатимуть у Галицькому районному суді м. Львова. Заяву Ірини Фаріон прийняли 7 грудня. Предметом позову є визнання незаконним та скасування наказу про звільнення.

Дата засідання ще не призначена, втім розглядатиме позов суддя Віталій Стрельбицький.

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Звільнення Ірини Фаріон: що відомо

Про звільнення Ірини Фаріон з "Львівської політехніки" стало відома 15 листопада. Спершу у соціальних мережах поширили наказ про звільнення мовознавиці, після чого інформацію про звільнення підтвердив очільник Міносвіти Оксен Лісовий.

Повідомлялося, що викладачку звільнили з ініціативи роботодавця через вчинення аморального проступку, не сумісного з продовженням роботи.

На сайті університету також з’явилася інформація про розірвання трудових відносин із Фаріон, однак пізніше допис зник. Втім невдовзі, після набуття розголосу, на сайті університету знову опублікували новину про звільнення Ірини Фаріон із навчального закладу.

Тим часом вже 20 листопада під стінами Львівської політехніки пройшов мітинг, на якому прихильники мовознавиці висунули низку вимог, зокрема, поновлення Фаріон в університеті та звільнення очільника Міносвіти Оксена Лісового і уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

22 листопада екснардепка підтвердила своє звільнення з університету. Зокрема, вона отримала витяг з наказу про своє звільнення. Тоді мовознавиця заявила, що "попереду робота у юридичній площині".

Що передувало звільненню Фаріон

На початку листопада мовознавиця заявила в інтерв’ю журналістці Яніні Соколовій, що не може називати українцями військовослужбовців, які спілкуються російською мовою. На її думку, такі військові "ганьблять ЗСУ".

Студенти університету, де викладача Фаріон, не підтримали позицію мовознавиці та закликали правоохоронців перевірити її висловлювання.

Вже невдовзі екснардепка опублікувала відео, у якому сказала, що боротьба всередині країні є набагато важливішою за боротьбу на фронті. Окрім того, українців, які спілкуються російською мовою вона назвала внутрішніми ворогами.

Також вона опублікувала у своєму Telegram-каналі скриншот листа, який їй надіслав студент із Криму. Він підтримав позицію викладачки. Невдовзі з’явилася інформація, що студент був затриманий.

Тим часом українська служба безпеки відкрила проти Ірини Фаріон кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу.