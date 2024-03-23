До "Тузлівських лиманів" прилетіли перші великі зграї рожевих пеліканів (фото)

Рожеві пелікани в України розмістилися на лиманах Джантшейський, Алібей, Шагани та Бурнас. Пролітали вони й над дельтою Дністра.

В Одеській області у парку "Тузлівські лимани" зафіксували великі зграї рожевих пеліканів. Подробиці у Facebook повідомив еколог Іван Русєв.

Фахівець розповів, що вже бачили велику кількість цих птахів. Їх було декілька зграй і загалом біля 500 особин.

Вони розмістилися на лиманах Джантшейський, Алібей, Шагани та Бурнас. Частина з них полетіла далі до інших лиманів Причорномор'я у північному напрямку.

Рожеві пелікани з’явилися на південному узбережжі у Всесвітній день води (Всесвітній день охорони водних ресурсів), який відзначають 22 березня. Пролітали вони й над дельтою Дністра.

"Україна обов’язково відродиться!" – наголосив Русєв, коментуючи вплив війни на довкілля.

Війна РФ проти України та вплив на екосистему

В окупованому Криму масово гинуть птахи та дельфіни. За спостереженнями біологів, морські ссавці потерпають від забруднення води хімічними речовинами, акустичних травм від роботи гідролокаторів та вибухів. Біологи зазначають, що дельфіни в Криму гинуть від забруднення Чорного моря.

Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України, 5 грудня заявив, що російські окупанти вивезли рідкісних тварин з території українського заповідника "Асканія-Нова", який розташований на окупованій території Херсонської області. Російські загарбники вивезли кілька особин зебри Чапмана, бізона американського, коней Пржевальського та оленя Давида.

У Міндовкіллі озвучили, скільки тварин загинуло на Херсонщині внаслідок підриву російськими окупантами ГЕС на Дніпрі. У міністерстві проінформували, що російські загарбники підірвали Каховську ГЕС у сезон масового розмноження тварин, тож багато особин і не встигли народитися на світ. За підрахунками Держекоінспекції внаслідок теракту російських військ могли загинути понад 883 мільйони диких тварин.

Нагадаємо, 1 грудня повідомлялося, що на Херсонщині в "Сафарі-парку" через шторм загинули тварини. У місцевому "МНС" заявили, що частина тварин загинула, а частину вдалося врятувати.