Розвідка Британії назвала зброю, якою РФ хоче зупинити контрнаступ

На думку британських військовослужбовців, Росія могла призупинити обстріли України, намагаючись відновити резервні запаси ракетного озброєння.

Росія розглядає крилаті ракети як ключову зброю, яка може зірвати очікуваний контрнаступ ЗСУ. Про це пише Міністерство оборони Великобританії у Twitter сьогодні, 12 травня.

Як зазначається у звіті, кораблі Чорноморського флоту ВМФ Росії в ніч із 8 на 9 травня випустили по території України вісім крилатих ракет SS-N-30a SAGARIS (калібр ракети) вперше з 9 березня 2023 року. Аж до березня кораблі ВМФ Росії часто запускали ці ракети.

За даними британської розвідки, Росія, ймовірно, призупинила використання цієї зброї, бо хотіла відновити свої резервні запаси.

У короткостроковій перспективі Росія, ймовірно, розглядає крилаті ракети як ключовий потенціал для завдання ударів углиб України, щоб зірвати український контрнаступ. У більш стратегічному плані Росія вважає, що крилаті ракети відіграють важливу роль у будь-якому гіпотетичному конфлікті з НАТО.

"Як використовувати цю дефіцитну та дорогу зброю — одна з численних дилем, з якими стикаються російські командири, тому що війна в Україні триває набагато довше, ніж вони спочатку планували", — зазначають у Міноборони Британії.

12 травня на тлі очікуваного контрнаступу Збройних сил України радник міністра оборони Олексій Копитко опублікував загадкову посаду з фотографією міністра Олексія Рєзнікова та анонсував погані новини для росіян.

11 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна поки не може наступати через брак західної зброї, постачання якої досі очікується.

Також нагадаємо, 11 травня американські журналісти з'ясували, що Сили оборони України почали "формувати" операції напередодні контрнаступу.