Флот РФ під прицілом: ВВС показали карту із зонами, куди можуть дістати різні ракети ЗСУ

Усього було вказано 70 км, 150 км та 250 км зони, які потенційно знаходяться під ударом ракет GMLRS, GLSDB та Storm Shadow відповідно.

Після того, як стало відомо про те, що Великобританія надасть Україні ракети далекого радіусу дії Storm Shadow повітряного базування, російська служба BBC 11 травня опублікувала карту із зонами досяжності різних видів озброєння, які мають ЗСУ. Зокрема було відзначено три зони 70, 150 та 250 кілометрів.

Перша зона 70 км відповідає дальності керованої ракети GMLRS, які використовуються в реактивних системах залпового вогню (РСЗВ) HIMARS. Ефективність цього виду боєприпасів неодноразово була доведена українськими бійцями у війні проти російських загарбників. Так 11 квітня за допомогою цих систем було знищено базу 163-го гвардійського полку ЗС РФ у Мар'їнці.

Друга зона 150 км відповідає дальності ураження плануючої авіаційної бомби GLSDB, яка також застосовується в системах РСЗВ HIMARS. Про передачу США цього виду озброєння стало відомо 5 лютого. Тоді агентство Bloomberg повідомило, що перші постачання цих боєприпасів можуть тривати близько дев'яти місяців.

І нарешті третя зона 250 км показує дальність британської ракети Storm Shadow, про яку йшлося вище. При цьому застосування цих ракет Збройними силами України викликає питання, оскільки ракети повітряного базування потребують відповідних носіїв. На думку експертів із The War Zone в Україні є два кандидати на роль носіїв Storm Shadow — це штурмовик Су-25 та багатоцільовий винищувач МіГ-29.

"Ця ракета цілком ефективна і проти кораблів, тому з урахуванням того, що її можна запускати далеко від берега над водою, потенційно під ударом можуть виявитися кораблі Чорноморського флоту", — написали оглядачі ВПС.

Зазначимо, що відстань зазначена щодо меж території, підконтрольної Україні, а зони покривають частину території РФ та Білорусі. Таким чином у 70-км зоні знаходиться, наприклад, Бєлгород, 150-км зона охоплює вже Курськ, а зона за 250 км доходить практично до Мінська.

Нагадаємо, різні чиновники в США неодноразово говорили про те, що Білий дім не заохочує і не дозволяє ЗСУ завдавати ударів за межами України, й зокрема, по РФ. При цьому американські журналісти стверджують, що українська армія ніколи не використовує далекобійну зброю, яку надали союзники, без конкретних координат, наданих військовослужбовцями США. Втім, як повідомили 10 лютого в The Washington Post, США надають координати та точну інформацію цілі виключно у консультативній ролі.