"Купили за дуже великі гроші": Сальдо розповів про подробиці його отруєння

За словами Сальдо, ще до початку війни на території України за ним "велося полювання" з боку СБУ.

Голова Херсонської області Володимир Сальдо розповів, що до його отруєння у серпні минулого року була причетна людина з ближнього оточення, яку "купили за дуже великі гроші". Про це повідомляють росЗМІ.

Як уточнив окупаційній адміністрації Херсонської області, ще до початку "російської спеціальної військової операції" за ним "велося полювання" з боку Служби безпеки України (СБУ). За його словами, отруйну речовину додали до їжі.

"Людину купили за дуже великі гроші. Такої, якій я довіряв. Це була саме бойова отруйна речовина, яка подіяла миттєво", — розповів він пропагандистським ЗМІ.

У середині липня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що гауляйтера Херсонської області Володимира Сальдо було госпіталізовано до лікарні у важкому стані.

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань стверджував, що до олаборанта впав у кому, а російські пропагандисти для прикриття публікують заздалегідь заготовлені відеоролики за участю гауляйтера. За його словами, співробітники ФСБ РФ могли отруїти Володимира Сальдо елітним алкоголем, який привезли до Херсона з Москви.

На початку серпня з'явилася інформація, що Володимир Сальдо після госпіталізації передав повноваження щодо "керівництва" Херсонською областю колишньому співробітнику ФСБ Сергію Єлісєєву.

РосЗМІ, посилаючись на свої джерела, стверджували, що Володимира Сальдо у стані коми доставили до однієї з лікарень Москви. За даними видання Baza, гауляйтера Херсонської області могли отруїти, а у списку підозрюваних знаходяться покоївка та особистий кухар колаборанта.

У вересні Володимир Сальдо спростував новину про свою смерть і як підтвердження опублікував відеозвернення. Гауляйтер визнав, що тривалий період перебував під наглядом лікарів та був відсутній на "робочому місці" у Херсоні.