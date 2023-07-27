Ідеальні цілі: морські дрони ЗСУ зупинятимуть кораблі, які ідуть в порти РФ, — капітан ВМС

Зі слів морського офіцера Андрія Риженка, кораблі, навантажені військовим спорядженням для армії РФ — ідеальна ціль для ударних морських дронів ЗСУ.

Капітан Військово-морських сил ЗСУ Андрій Риженко розповів про те, як морські дрони підсилять України у війні з Росією. Фахівець виділив три варіанти використання цих пристроїв, при цьому один з них допоможе зупинити кораблі з військовим спорядженням, які прямують у російські порти. Про це Риженко розповів порталу "Ліга. Новини".

Риженко — капітан 3-го рангу у відставці, вказується на порталі. Військовий моряк виділив наступні варіанти використання українських морських дронів:

для розмінування прибережної зони;

для ведення розвідки;

для завдання ударів.

Особливо докладно офіцер зупинився на останньому варіанті — розглянув "плюси" та "мінуси" використання дронів для атак на російські цілі.

Найперше Риженко пояснив, що оптимальним є удари по стаціонарних цілях — припортовим спорудам, кораблям біля причалів, гідротехнічним спорудам.

Дещо гірші результати дрони показуватимуть при ударах по рухомих цілях — наприклад, по військових кораблях. У цьому випадку дрон повинен постійно відстежувати координати об'єктів — це дещо ускладнює процес. Крім того, є обмеження у кількості вибухівки, які можуть нести ці дрони — до 70 кг. Такої кількості не вистачить, щоб серйозно пошкодити кораблі ЧФ Росії.

Однак є ще один напрям, в якому морські дрони стануть корисними — кораблі, які прямують через Босфор у російські порти, везучи військове спорядження. Риженко пояснив, чому в такі цілі влучити легше, ніж у військові судна: вони важчі, тому рухаються повільніше, і переміщуються відомими маршрутами.

У матеріалі нагадують про два випадки атаки українських морських дронів по російських військових кораблям.

Перший випадок — 24 травня відбулась атака на розвідуваний корабель "Іван Хурс".

Другий випадок — атака на патрульний корабель "Сергій Котов". Зокрема, його атакували в ніч на 25 липня. Згідно з оцінками Британської розвідки, російське командування відрядило його на перехоплення цивільних кораблів, які прямували в українські порти.

Зазначимо, після розривання зернової угоди 18 липня Росія почала систематично обстрілювати українські порти. Ворог ударив по портах Одеси та Миколаєва, а також по річкових портах на Дунаї.

Російське Міністерство оборони заявило, що забороняє будь-яким суднам входити в порти України: їх будуть вважати військовими цілями. Після цього з аналогічною заявою виступило Міноборони України — тепер капітан 3-го ранку пояснив, яким способом ця заява може бути виконана.

Нагадуємо, українські виробники презентували власну розробку — морський дрон MAGURA V5: пристрій має фізичні розміри 5,5 м на 1,5 м і здатен виконувати різні задачі — від охорони та розвідки до завдання ударів.

Тим часом у мережі опублікували кадри російського морського дрона. При цьому заявляють, що цей пристрій може нести 200 кг вибухівки.