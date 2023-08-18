Отримали, що хотіли: Лукашенко заявив, що Росія досягнула цілі вторгнення в Україну

Лукашенко заявив, що Україна і "Захід" загрожують кордонам Білорусі. Якщо на Білорусь "нападуть", він готовий вдарити по "центрам прийняття рішень".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив, на якому етапі перебуває війна Росії проти України. На його думку, Україна досягнула стану, при якому цілі вторгнення вже досягнули. Про це ідеться в інтерв'ю, яке він дав Діані Панченко.

Політик зазначив, що він не знає, яку думку має президент Росії Володимир Путін щодо досягнення цілей війни. Однак озвучив свою позицію. Зокрема, він заявив: "Цілі СВО на сьогоднішній день вже виконані". Також обґрунтував, чому він робить такі висновки.

З його слів, Україна втратила можливість бути європейською країною, яка "агресивно" налаштовано проти РФ: "Ніколи не буде так агресивно поводитися щодо Росії після закінчення [війни]".

Також політик запевнив, що офіційно долучиться до війни за єдиної умови — якщо ЗСУ перетнуться білоруський кордон. Подібні дії назвав "червоними лініями". У випадку, коли їх перетнуть, він готовий "вдарити по центрах прийняття рішень".

Основні тези Лукашенка у розмові з Панченко:

визнав, що білоруські підрозділи вже порушували кордони України — але, схоже, це не вважається "вступом у війну";

готовий допомагати росіянам — запевнив, що це буде "завжди";

радить Києву "сісти за стіл перемовин, поки не пізно" — в іншому випадку Україна "дочекається", що РФ обійде її з півдня та відріже від Молдови та Придністров'я;

впевнений, що війна почалась тому, що п'ятий президент України Петро Порошенко відмовився прийняти закон про "особливий статус Донбасу";

до останнього моменту не знав, що Путін прийняв рішення щодо нападу. Запевнив, що почув лише невеликий натяк, який тоді "не зрозумів": начебто президент РФ попросив "якщо щось раптом станеться, то ти прикрий мене, будь ласка".

Окремо Лукашенко зупинився на питанні ядерної зброї. Президент Білорусі заявив, що готовий використати її "у випадку нападу на країну".

Завершення війни: позиція України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розробив мирний план з десяти пунктів — виконання цих пунктів означатиме завершення війни. У плані вказано, що Росія повинна припинити бойові дії, вивести війська з усіх окупованих територій, повернути полонених, сплатити репарації та покарати усіх винних в злочинах. Україна повинна отримати радіаційну, ядерну, енергетичну та продовольчу безпеку, відновити свої кордони станом на 1991 рік.

Діана Панченко: що відомо про співрозмовницю Лукашенко

Діана Панченко — 35-річна журналістка, яка з 2015 по 2021 роки працювала на низці телеканалів українського політика Віктора Медведчука — на NewsOne, "Перший незалежний", UkrLive та ін. Зокрема, вела політичні ток-шоу, в яких політики, журналісти, політологи та громадські діячі обговорювали різні аспекти життя в Україні. Під час одного з прямих ефірів у 2019 році вона виганяла зі студії політиків Валерія Івасюка та Юрія Бублика. Також відмовилась розмовляти українською мовою у відповідь на зауваження письменниці Лариси Ніцой. Крім того, не визнавала, що Росія почала війну проти України у 2014 році — стверджувала, що зробить це лише після рішення Верховної Ради.

У перші місяці російського вторгнення у 2022 році Панченко виїхала на окуповану частину Донеччини, дісталась в Донецьк та Маріуполь — про це повідомили в СБУ. Тут вона зняла фільм "Из Кива на Донбасс", персонажі якого звинувачували у обстрілах Україну. Після цього записала низку інших відео: наприклад, є ролики з назвою "НАТО вже в Україні" і "ЗАЕС: чи повториться другий Чорнобиль".

Через рік від початку війни, 15 січня 2023 року, Панченко потрапила у санкційний список РНБО. 24 січня СБУ оголосила їй про підозру — отримали докази створення матеріалів, в яких публічно виправдовується вторгнення РФ.

Панченко - на каналі NewsOne Фото: Скриншот

Зазначимо, у червні 2023 року у ЗМІ з'явились повідомлення про перевезення російських ядерних боєголовок на територію Білорусі. Пізніше західні розвідки підтвердили, що дійсно бачать відповідні ознаки. Тим часом у одному зі своїх чергових виступів Лукашенко заявив, що має точні координати "центрів прийняття рішень" і готовий вдарити по них, якщо буде потреби.

У серпні Польща та країни Балтії почали нарощувати заходи безпеки на кордоні з Білоруссю. Зокрема, Латвія повернула з відпусток прикордонників через надто велику кількість інцидентів на кордоні — їх назвали "гібридними загрозами". Також 16 серпня стало відомо, що Польща, Латвія та Литва закриють КПП на кордоні з республікою — побоюються можливих провокацій.