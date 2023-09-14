Повністю своїми силами: у Зеленського розповіли, чим ЗСУ б'ють по Криму

Українське командування реалізувало спецоперацію на півострові завдяки співпраці бійців з усіх родів військ, пояснили в ОП. При цьому не використали ні грама іноземної вибухівки.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розповів про зброю, яку використали ЗСУ для ударів по військових об'єктах ЗС РФ в Криму. Зокрема, пояснив, чим дострелили, наприклад, до підводного та десантного кораблів в Севастополі, або до С-400 під Євпаторією, а також до інших можливих цілей на окупованому півострові. Про це ідеться у статті на порталі "24 канал".

Подоляк заявив, що ЗСУ працюють в Криму виключно зброєю українського виробництва і не чіпає військову техніку, яку отримали від західних країн. При цьому назву установки, які дострелила до Севастополя та Євпаторії, політик не озвучив. Втім відзначив, що успішні удари — результат спільної роботи кількох родів військ — і розвідників з ГУР Міноборони, і силовиків з СБУ, і фахівців з Повітряних та ВМС. При цьому Генштаб займався плануванням.

"Чудово працюють", — наголосив радник голови ОП, — "Вони чітко розуміють, як треба працювати по півострову Крим".

Під час ранкового удару 14 вересня Силам оборони вдалось знищити установку ППО С-400 "Тріумф", нагадав Подоляк та пояснив, чому це так важливо. З його слів, це дає можливість "відкрити небо над Кримом" і ще ефективніше нищити паливо, техніку та військові підприємства окупаційної влади РФ в Криму.

Вибухи в Криму: деталі

Зазначимо, протягом двох днів, 13 та 14 вересня, Сили оборони України завдали два вдалих удари по військових об'єктах ЗС РФ в Криму. Першої ночі вдалось підпалити судноремонтний завод та суттєво пошкодити два кораблі — десантний "Мінськ" та підводний ракетоносець "Ростов-на-Дону". Світлини з місця подій показали, що "Мінськ" було знищено повністю — надто серйозні пошкодження він отримав.

Що ж до "Ростова-на-Дону", то військові експерти відзначили, що ЗСУ провели унікальну спецоперацію. Унікальність полягає в тому, що підводний човен "вполювали" мінімальним арсеналом: припускають, з використанням крилатої ракети Storm Shadow. Офіційно дане припущення влада України не підтвердила.

Між тим під Євпаторією знищено установку ППО: у цьому випадку експерти припускають використання вітчизняної ракети, яку запустили з переробленого протикорабельного комплексу "Нептун". Також у місцевості, де стались прильоти, знайшли уламки дронів невідомого походження, на яких було написала вдячність російській співачці Ані Лорак.

Нагадуємо, 14 вересня речниця Міноборони Ганна Маляр натякнула, що ЗСУ мають певні успіхи на південь від Бахмуту, при цьому боячись "не наврочити". За кілька годин у мережі опублікували повідомлення про звільнення Андріївки, розташованої за 6 км на південь від Бахмуту та за 2 км від Кліщіївки. Втім, це повідомлення ЗСУ спростували.