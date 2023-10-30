400 "подарунків" окупантам: у ССО розповіли, до яких "гучних" атак доклали руку (відео)

У новорічну ніч російське військо втратило у Макіївці кілька сотень своїх бійців. Як з’ясувалося, до цієї та деяких інших "раптових втрат" ЗС РФ були причетні ССО.

Удар по російській базі у тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині в новорічну ніч став можливий завдяки зусиллям Сил спеціальних операцій. Про це в інтерв’ю, оприлюдненому 30 жовтня, розповів командувач ССО генерал-майор Віктор Хоренко.

"Треба згадати операції, які були проведені навіть у новорічну ніч. Це місто Макіївка, коли було вражено великий логістичний центр противника, де він накопичився та мав застосовувати нові підрозділи на нашій території, які були перекинуті з території Росії. Під час якого було знищено та отримали "подарунки"­ – своїх 400 чорних пакетів. Та біля 300 було поранено, вже не рахуючи техніку та інше озброєння. Це дуже великі втрати", — сказав він.

Також командувач ССО згадав удар по севастопольській бухті, в якій перебували підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ".

"Назви такі символічні. І все ж таки робота на лице. Всі тонкості цієї операції, я думаю, з часом ми розкриємо", — зазначив Хоренко.

Він підтвердив, що ССО б’ють російські сили і на землі, і на воді, і в небі. Більш того, окупантів дістають у їхніх штабах. Зокрема, командувач, нагадав про удар Сил оборони по Чорноморському флоту в Севастополі.

Також Хоренко перерахував атаки на ворожі авіаційні сили, в яких зіграли певну роль ССО. Зокрема, йдеться про удари по аеродромах у Луганську та Бердянську, Мелітополі та Саках.

"Удари по їхніх аеродромах стали повсякденною буденністю", — підкреслив генерал-майор.

З його слів, ворог поніс великі та "очевидні" втрати.

Коментар Віктора Хоренка (про спецоперації ССО — з 19:50)

Нагадаємо, вночі на 1 січня ЗМІ повідомили про удар по училищу в Макіївці. За даними медіа, там були розміщені мобілізовані солдати ЗС РФ.

Вже 2 січня у СтратКомі ЗСУ підтвердили, що захисники ліквідували у тимчасово окупованій Макіївці 400 російських військовослужбовців. Ще майже 300 ворожих бійців отримали поранення.