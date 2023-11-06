Не при справах: шпигуни Путіна, вигнані із Заходу, не можуть знайти роботу в РФ, — росЗМІ (документ)

Підписанти колективного листа до президента РФ Володимира Путіна підкреслюють, що цим зверненням домагаються справедливості, а не скаржаться.

Співробітники дипломатичних місій РФ на Заході, вислані через повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році, підписали президенту країни Володимиру Путіну колективний лист із проханням допомогти в їхньому скрутному становищі. Про це пише російське медіа The Insider.

Як стверджує видання, повідомлення надійшло від джерела в адміністрації президента Росії, проте імена 11 осіб, які підписали цей документ, невідомі.

Після 24 лютого 2022 року першою реакцією міжнародної громадськості, яку очолили США, стали санкції, спрямовані на ізоляцію економіки РФ. Передбачувані заходи включали, зокрема, висилку 698 російських дипломатів із країн ЄС. При цьому The Insider повідомляє, що майже половина з них були кадровими офіцерами спецслужб, ГРУ, СЗР і ФСБ.

"Для багатьох родин цих офіцерів неочікуваний від'їзд із дипломатичних місій став особистою трагедією і породив численні проблеми", — йдеться в листі.

Крім тих негараздів, які принесла офіцерам розвідки висилка із західних країн, серед проблем, з якими вони зіткнулися, — оплата проживання в Москві та пошук місць у школах і дитячих садках для своїх дітей.

"Майже всі" дружини цих співробітників "мають вищу освіту і самі пішли шукати роботу, але гідних професій і зарплат просто немає", — йдеться в листі, в якому наведено, на їхній погляд, обурливий приклад, коли дружині одного з офіцерів запропонували попрацювати розвізницею піци.

Водночас, як зауважує видання, у листі йдеться про те, що спроби МЗС Росії знайти місця для висланих співробітників в інших російських посольствах в Африці, Азії, Південній Америці та країнах колишнього СРСР насправді не увінчалися успіхом — посади вже зайняті.

Підписанти наголошують, що після початку того, що Кремль називає "спеціальною військовою операцією", Євросоюз просто-напросто "оголосив дипломатичну війну нашій країні", в якій російські розвідники, що "виконують складну, а часом й ризиковану" роботу, були змушені залишити європейські країни.

Скріншот колективного листа Володимиру Путіну від офіцерів російської розвідки Фото: Скриншот

У листі також оскаржуються повідомлення, опубліковані на Заході, в яких офіцерів російської розвідки звинувачують у "некомпетентності та бездіяльності, а іноді навіть у грубому непрофесіоналізмі".

Стверджують також автори листа до Путіна, що до повномасштабної агресії вони надали життєво важливу інформацію про військовий потенціал України. Крім того, The Insider розповів, як ГРУ непоміченим попередило Москву про те, що українці не вітатимуть російські війська як визволителів.

"Однак Путін більше довіряв не доповідям розвідки, а своєму куму Віктору Медведчуку, згодом обміняному на полонених бійців "Азова", а також експрезиденту України Віктору Януковичу, який утік до Росії, і колишньому прем'єру Миколі Азарову. Вони навперебій переконували Путіна, що весь український народ із нетерпінням чекає на свого визволителя від київського режиму", — підкреслює видання.

Однак вишенькою на торті, на думку The Insider, став провал Дев'ятого управління П'ятої служби ФСБ. Саме співробітники цього підрозділу мали займатися вербуванням в Україні місцевих політиків для формування "п'ятої колони", яка в момент повномасштабного вторгнення мала стати на бік Кремля.

Також видання повідомило, що підписанти незадоволені журналістами, які нібито погано висвітлюють подвиги загиблих в Україні товаришів по службі зі штурмових бригад ГРУ.

"Володимире Володимировичу (Путіне. — Ред.), ми хотіли б наголосити, що ми не скаржимося, ми добиваємося справедливості", — йдеться в листі.

Нагадаємо, Фокус писав, що 8 вересня директор ФБР Крістофер Рей заявив, що чисельність російських шпигунів у США залишається "занадто великою", незважаючи на всі спроби їх викорінити. 21 вересня повідомлялося, що в Британії кількох болгар підозрювали в зборі даних для РФ.

Раніше, у серпні, з Молдови депортували 22-х дипломатів Росії та членів їхніх сімей. Причина депортації — підозра в шпигунстві за урядом країни. Раніше стало відомо про виявлення російських шпигунів у Німеччині: вони змогли пробратися у відомство, що займалося обороною та безпекою.