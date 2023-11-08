"Для кращого вивчення": Фаріон навчала російській мові і вступала до КПРС, — ЗМІ (фото)

Фаріон не заперечила інформацію, згідно з якою за часів СРСР вона пропагувала російську. При цьому пояснила, що вступала до лав КПРС, щоб руйнувати партію з середини.

Професорка "Львівської політехніки" та мовознавиця Ірина Фаріон, яка критикувала російськомовних азовців, за часів СРСР сприяла вивченню іноземцями не української, а російської мови. Про це свідчить характеристика-рекомендація, яку оформив комсомольський осередок для її вступу до лав Комуністичної партії Радянського Союзу (КПРС). Відповідний документ опублікували журналісти-розслідувачі порталу Zaxid.net.

Журналісти провели розслідування у 2013 році. Того року їм вдалось дістатись до архівів КПРС у Львові і вони отримали доступ до документів місцевої партійної організації. Серед документів — справа №356, яка містить характеристику Фаріон, видану осередком ВЛКСМ (комсомольцями) 10 березня 1987 року. У тексті ідеться про те, що Ірина Фаріон "відповідальна, старанна, дисциплінована" та проявляла громадську-політичну активність. Відзначається, що вона заохочувала іноземців до вивчення російської мови.

"Неодноразово проводила бесіди з іноземними громадянами з метою кращого вивчення ними російської мови", — вказано у тексті характеристики.

Характеристика члена ВЛКСМ Ірини Фаріон Фото: Zaxid.net

Зазначимо, Фаріон, отримавши таку характеристику-рекомендацію, таки стала членом КПРС. Нинішня професорка "Львівської політехніки", яка пропагує українську мову та критикує тих, хто на неї не переходить, була комуністкою близько року — з квітня 1988 по 1989 рік, повідомляли ЗМІ.

Ірина Фаріон не заперечувала членство у КПРС та не заперечувала щодо повідомлень про підтримку іноземців щодо вивчення російської. При цьому повідомляла, що стала комуністкою, щоб руйнувати партію з середини.

Скандал з Фаріон — деталі

6 листопада мовознавиця Фаріон під час інтерв'ю заявила, що бійці бригади Нацгвардії "Азов" та 3 штурмової бригади — "не українці", оскільки говорять російською. Після заяви професорки висловився омбудсмен Дмитро Лубінець. Уповноважений Верховної Ради з захист прав людини зазначив, що подібні заяви можна кваліфікувати як заклик до міжнаціональної ворожнечі. Також запропонував СБУ зацікавитись цим питанням.

У мережі також опублікували бійця "Азову" Максима Жоріна, який зараз є заступником командира 3 штурмової бригади ЗСУ. Військовий написав, що Фаріон не має права робити будь-які закиди бійцям, які воюють проти РФ на фронті.

Зазначимо, раніше Фаріон заявляла, що дозволяє своєму онуку бити дітей, які говорять російською. При цьому наполягала, що це він таким способом вчить їх українській мові.

Нагадуємо, 8 листопада на Львівщині стався черговий мовний скандал, під час якого відвідувач магазину заявив, що не розуміє української мови. Кілька тижнів тому стався мовний конфлікт у Києві, під час якого таксист відмовився говорити державною мовою.