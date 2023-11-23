"Це смішно": експерти пояснили, чому ЗСУ не використовують Abrams на полі бою, — ЗМІ

На думку експертів, танки Abrams бережуть до весни і використають під час весняного наступу. Водночас зазначили, що американських бронемашин надто мало на ту лінію фронту, яка є в Україні.

Українське командування може притримувати американські танки Abrams для бойових дій весною 2024 року. Крім того, їх "до смішного" мало, щоб використовувати на тисячокілометровій лінії фронту. Про ситуацію, яка склалась щодо Abrams, міркувала група експертів, яких опитало видання Business Insider. Основні тези експертів опубліковані на порталі видання.

Журналісти Business Insider поспілкувались з трьома експертами, які висловили свою думку щодо того, що на полі бою в Україні досі не помітили танків Abrams, які надійшли з США на початку осені 2023 року.

Експерт з Німеччини Сергій Сумленний, який є засновником European Resilience Initiative Center, зауважив деякі моменти щодо Abrams. Найперше вказав, що у США надто довго думали, чи відправляти ці танки в Україну. Росіяни скористались цим зволіканням і побудували лінію укріплень з окопів, мін та "зубів дракона".

Українці спробували кинути західні бронемашини у "фронтальну атаку" під час контрнаступу у Запорізькій області, нагадав експерт. Тоді на полі бою використали бронемашини Bradley, які наштовхнулись на фортифікаційні лінії ЗС РФ. ORYX-аналітики підрахували, що тоді було втрачено третину "Бредлі" — 34 зі 100. Тобто, процитувало видання, "у західних танків мало шансів блищати на полі бою".

До всього, 31 танка на 1000 км лінії фронту — це дуже мало, наголосив Сумленний.

"Це лише три баки на сто кілометрів — це смішно", — заявив експерт.

Ще один співрозмовник видання — Mark Cancian, полковник морської піхоти США у відставці, який зараз є старшим радником Центру стратегічних і міжнародних досліджень. Американець вважає, що танки Abrams долучили до вцілілих Bradley і тримають у резерві. Можливо, їх використають навесні під час більш сприятливих погодних умов. Восени та взимку в Україні "болото, дощ, сніг, мороз", тому ці машини були б "неефективні" та "важкопідтримувані з точки зору логістики".

"Оскільки фронт стабільний, українці, ймовірно, тримають їх у резерві", — підсумував морпіх армії США у відставці. Весною, припускає, настане сприятливий момент для контрнаступу ЗСУ, і тоді вони підуть у бій.

З думкою Mark Cancian погоджується експертка з Інституту вивчення війни Катерина Степаненко. Вона також згадала про "дощ і бруд" і також зауважила, що спостерігачі дійсно жодного разу не бачили використання Abrams на полію бою в Україні.

Журналісти Business Insider в кінці статті зазначили, що звертались за коментарями до Міноборони України, але відповіді не отримали.

Контрнаступ ЗСУ — деталі

Зазначимо, у вересні ЗМІ повідомили, що в Україну дійсно прибули танки Abrams, які уряд США вперше пообіцяв восени 2022 року. Бронемашини Bradley надійшли раніше — весною 2023 року. Саме ці машини ЗСУ використали під час перших наступальних дій у червні 2023 року. Втім після цього українське командування змінило тактику, яка дозволила українським воїнам відвоювати плацдарм у районі сіл Роботине-Вербове у напрямку Мелітополя і Токмака.

У листопаді 2023 року Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний опублікував колонку у виданні The Economist, у якій пояснив, що війна може зайти у глухий кут, якщо Україна не отримає технологічної переваги над ЗС РФ. Президент Володимир Зеленський після цього заявив, що вірить в перемогу України, але зазначив, що "наступив важкий етап війни".

Західні ЗМІ побували на лінії фронту на сході України і відзначили, що там немає затишшя — тривають тактичні бої за втримання вигідних позицій. Крім того, українське командування підтвердило, що Сили оборони втримують плацдарм на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

Нагадуємо, експерт пояснив, як відіб'ється на економіці РФ зростання випуску зброє та військового спорядження. Тим часом американський історик Тімоті Снайдер зробив заяву щодо війни в Україні: наголосив, що країни Заходу дійсно можуть допомогти, що "глухого кута" не було.