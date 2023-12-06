"Високий ризик": Україні потрібна підтримка США, щоб не програти війну, — Білий дім

Джо Байден поспілкується з представниками Великої сімки щодо допомоги Україні, повідомив Джон Кірбі. Також вказав, що буде, якщо Конгрес не підтримає виділення коштів.

Координатор Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Україна опиняється у загрозливій ситуації, якщо не отримає пакета допомоги від американського уряду. Вказав, що може йтися про програш у російсько-українській війні. Про це речник адміністрації президента Джо Байдена заявив під час зустрічі із журналістами 6 грудня.

Кірбі прокоментував ситуацію щодо виділення допомоги Україні під час брифінгу, присвяченому ситуації із заручниками у секторі Гази. Один із журналістів поцікався, що може статись, якщо Конгрес не затвердить виділення коштів. Зі слів американського посадовця, якщо не буде підтримки США, то зростають ризики програшу у війні.

"Існує великий ризик того, що Україна може програти", — сказав політик.

Також Кірбі повідомив, що Джо Байден планує обговорити питання України з очільниками країн Великої сімки. При цьому пояснив, що будуть робити з коштами для Ізраїлю і Тайваню, якщо Конгрес не проголосує за виділення спільного пакета в 101 млрд дол. На думку американського чиновника, "наші можливості будуть обмежені порівняно з підтримкою, яку ми надавали останні роки".

Допомога Україні — деталі

Зазначимо, на початку жовтня 2023 року Нижня палата Конгресу відмовилась підтримати виділення більш як 100 млрд дол. з американського бюджету. При цьому кошти піти на кілька програм: для України, для Ізраїлю, для Тайваню, для добудови стіни на кордоні з Мексикою.

Станом на початок грудня пакет фінансування досі не проголосований. У Білому домі вказали, що гроші на військові допомогу Україні закінчуються — їх вистачить буквально на кілька місяців.

Перед сенаторами мав виступити президент України Володимир Зеленський: планувалось, що відбудеться закритий брифінг. Однак з невідомих причин виступ скасували.

Між тим представник адміністрації Джо Байдена 1 грудня заявив, що питання щодо коштів для України потрібно вирішувати терміново. При цьому наголосив, що усі чотири програми фінансування — є терміновими і вимагають негайного голосування.

Нагадуємо, військовий експерт Роман Світан розповів Фокусу, на який термін вистачить 4,8 млрд дол, які уряд США має на підтримку України. Тим часом у Пентагоні проводять моделювання потенційної атаки Китаю на Тайвань і вирішують, скільки втратять кораблів.