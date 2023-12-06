"Американські військові воюватимуть проти ЗС РФ": Байден публічно звернувся до Конгресу (відео)

Республіканська партія тримає в заручниках Україну, заявив президент Байден. На його думку, деякі сенатори займаються дріб'язковими політичними іграми.

6 грудня президент США Джо Байден виступив із публічним зверненням до Конгресу. Головна тема звернення — заклик до конгресменів підтримати пакет національної безпеки й допомоги Україні. Трансляція події відбулася на YouТube-каналі Білого дому.

Байден нагадав американцям про звірства та воєнні злочини, які чинять росіяни на території України. Пояснив, що президента РФ Володимира Путіна потрібно притягнути до відповідальності, інакше ситуація суттєво погіршиться.

На думку американського президента, коли Путін окупує Україну, він рушить далі. У цьому випадку, прогнозує політик, можлива атака на країну-члена НАТО. Настане момент, коли американські солдати будуть змушені воювати проти російських.

"Ми готові підтримувати Україну й надалі. Я не готовий відмовитися від цього, і американський народ також. Якщо Путін захопить Україну, він там не зупиниться. Якщо він захопить, то продовжить нападати на союзників по НАТО. Ми тоді побачимо те, чого не хочемо побачити, — американські військові воюватимуть із російськими військовими".

Наразі продовжують консультації між республіканцями й демократами, щоб відшукати компромісне рішення щодо виділення пакета розміром 106 млрд дол., зазначив Байден. Сподівається, що компроміс знайдуть, — наприклад, відшукають справжнє рішення для розв'язання проблем американської міграційної політики.

Представники Республіканської партії не "триматимуть у заручниках Україну", але зараз "вони готові завдати удару по Україні", — наголосив політик.

Джо Байден зазначив, що очікує позитивного рішення під час сьогоднішнього голосування, аби не дати росіянам просунутис далі.

"Дріб'язкова політика не повинна ставати на заваді нашим цінностям. Якщо ми цього не зробимо, то це підбадьорить Путіна. Це треба зробити, щоб Путін не захопив Україну та не просунувся далі".

Допомога Україні — деталі

Зазначимо, вдень 6 грудня представник Білого дому Джон Кірбі прокоментував ситуацію з допомогою Україні, виступаючи на брифінгу щодо подій у секторі Гази. Політик пояснив загрозливість ситуації. На його думку, РФ має шанс виграти війну, якщо США позбавить підтримки український народ.

Днями в Пентагоні заявили, що мають близько 4 млрд дол., які ще можуть витратити на військову допомогу Україні. Експерти вказали, що цих коштів може вистачити на три місяці — максимум до весни.

Виділення допомоги заблокували представники Республіканської партії в жовтні 2023 року. Після цього відбулося кілька голосувань, але пакет фінансування, який зачіпав інтереси України, Ізраїлю, Тайваню, так і не виділили.

Нагадуємо, бійці ЗСУ розповіли про досвід використання американських БМП "Бредлі", які використовують для оборони Авдіївки. Також показали кадри знешкодження ЗРК С-350 "Витязь" ЗС РФ: найдорожчу установку росіян, яка використовується в Україні.