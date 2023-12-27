Врахували будову тіла: Міноборони сертифікувало перший бронежилет для жінок (фото)

У відомстві чекають інформацію від командування, скільки бронежилетів для військовослужбовиць потрібно придбати. Кожен виріб важить від 10 кг і створений з врахуванням особливостей жіночої фігури.

Військовослужбовиці Сил оборони незабаром отримають бронежилети українського виробника, сертифіковані Міністерством оборони України. Броньований захист важить від 10 кг та сконструйованих з врахуванням жіночої тілобудови. Про нове військове спорядження для жінок в армії розповіли на порталі військового відомства.

Міноборони України сертифікувало жіночий бронежилет, заявив головний спеціаліст Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Олександр Шарко.

Військослужбовка у сертифікованому бронежилеті Фото: Міноборони України

Зі слів посадовця, виріб, розроблений компанією "Українська броня", важить від 10,5 кг. Вага залежить від розміру та комплектації. Незабаром оголосять тендер на закупівлю бронежилетів для військовослужбовиць — куплять таку кількість, яку скаже військове командування.

Міноборони показало сертифіковані жіночі бронежилети Фото: Міноборони України Різні моделі бронежилетів для жінок Фото: Міноборони України

Виріб сконструйований відповідно до характеристик тіла жінки, пояснив Ширко. Наприклад, врахували, що у військовослужбовиць вужчі плечі й ширший таз — їм було незручно носити бронежилети, створені для чоловіків. Тому вироби у потрібних місцях звузили або розширили. Крім того, бронеплита вигнула назовні, щоб жінкам було зручніше.

На світлинах, опублікованих Міноборони України, можна зблизька роздивитись вироби сертифіковані бронежилети для жінок. На світлинах дійсно видно, що спереду передбачено рельєфні шви, які враховують наявність грудей у військовослужбовиць.

Конструкція жіночого бронежилета Фото: Міноборони України

Жінки у ЗСУ — деталі

Зазначимо, 16 грудня в Міноборони України розповіли, що у Силах оборони на сьогодні перебуває 60 тис. військовослужбовиць. З них на військових посадах — 40 тис. осіб. Між тим лише у листопаді 2023 року стало відомо, що урядовці планують придбати для українок спеціальні жіночі бронежилети. Закупівлю здійснять у 2024 році — до того часу 5 тис. жінок на лінії фронту будуть обходитись іншим бронезахистом.

Нагадуємо, у червні 2023 року українські посадовці розповіли, що планують закупити для війська нову партію бронежилетів та шоломів. Тим часом продовжується судовий розгляд справи щодо неякісної броні, яку у перші місяці війни надав іноземний постачальник.