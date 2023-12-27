Відреагували на "Новочеркасск": з Феодосії "втекли" вантажівки з краденим зерном, — ЗМІ (фото)

Російська влада терміново перевозить зерно з одного кримського порту в інший, розповіли журналісти. При цьому обидва порти активно використовують для вивезення краденого збіжжя з України.

На дорозі біля Феодосії помітили колону зерновозів, які рухались у напрямку Керчі. При цьому з Керчі, так само як з Феодосії, російська влада регулярно вивозить за кордон зерно, вкрадене в українських фермерів. Про події на окупованому Кримському півострові розповіли на порталі "Крим. Реалії".

Журналісти порталу отримали світлину, зроблену під Феодосією. На світлині видно п'ять зерновозів, які стоять один за одним на шосе. Вказується, що вантажівки прямують в Керч — їх помітили зранку 27 грудня, через добу після влучання по ВДК "Новочеркасск".

Зерновози РФ на дорозі з Феодосії в Керч Фото: Крим. Реалії

Автори "Крим.Реалії" нагадали, що саме через Феодосію російська влада вивозить зерно, вкрадене в Україні. Наприклад, восени усі залізничні колії біля порту були забиті вагонами з зерном, а у порту помітили балкер FEDOR (IMO 9431977, MMSI 273294380), який вже ловили на перевезення краденого. Крім того, у порту Керчі також бачили чотири вантажних судна, на яких закрили назви та ідентифікаційні номери.

Тим часом так званий "голова Криму" Сергій Аксьонов не одноразово підтверджував, що Росія дійсно продає українське зерно, але запевняв, що його не вивозять за кордон, раніше писав Фокус.

Знищення ВДК "Новочеркасск" — деталі

Зазначимо, надзвичайна подія з ВДК "Новочеркасск" відбулась в ніч з 25 на 26 грудня. Спершу випадкові свідки опублікували відео з вибухом у порту Феодосії. Пізніше стало відомо, що відбулось влучання ракет у російський військовий корабель, який отримав серйозні пошкодження — про це свідчать супутникові світлини, а також фото, опубліковані в мережі.

Російська влада підтвердила влучання, при цьому визнала загибель однієї цивільної людини. Однак на борту корабля на момент вибуху могло перебувати 77 осіб, — про це повідомили росЗМІ. Згодом у РФ заявили, що 33 моряки "зникло безвісти", а кілька десятків отримали поранення. На місці влучання начебто виявили уламки ракети Strorm Shadow — офіційно Генштабу ЗСУ не підтверджував використання цієї зброї.

Нагадуємо, у медіа уточнили склад екіпажу корабля "Новочеркасск", знищеного у Феодосії. Згідно з попередніми даними, на борту перебували моряки-строковики: дехто з них загинув. Тим часом експерти спробували пояснити силу вибуху: припустили, що на судні могли перевозити ракети "Калібр" або дрони-камікадзе Shahed-136.