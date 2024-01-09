Масові влучання по енергооб'єктах: експерт пояснив небезпеку ракет Х-22 з касетним зарядом

Ракета Х-22 не відзначається влучністю і вибухає за кілька кілометрів від обраної росіянами цілі. Якщо її наповнять касетними зарядами, то вона стане небезпечна для об'єктів інфраструктури.

Переважна більшість ударів РФ, під час яких використовували ракети Х-22, відзначались влучанням у цивільні об'єкти та кількакілометровим відхиленням від цілі. Якщо росіяни наповнять бойову частину ракети касетними зарядами, то продовжать бити ними на мирних цілях і збільшать зону ураження та кількість жертв. Про наслідки чергового вдосконалення російської зброї ідеться у поясненні військового оглядача Олександра Коваленка, опублікованому на порталі "Обозреватель".

Коваленко зазначив, що бойову частину ракети Х-22, яку планують модернізувати на Дубненському машинобудівному заводі, можна заповнити кількома сотнями касетних зарядів. Згідно з його оцінок, ракета може вмістити близько 300 касетних зарядів 9Н210 або 9Н235.

При цьому оглядач нагадав характер застосування Х-22. Росіяни били ними по цивільних цілях, повністю руйнуючи та випалюючи будинки і торговельні центри. Якщо наповнити ракету мікрозарядами, то потужність точкового удару зменшиться — тобто зменшиться масштабність руйнувань. Натомість збільшиться площа ураження і зросте кількість мікроруйнувань.

Нові характеристики старої радянської ракети росіяни можуть використати для ударів по енергетичній інфраструктурі, зазначив Коваленко. Наприклад, вони цілком можуть промахнутись, цілячись у об'єкт енергетичної інфраструктури. Однак, якщо площа ураження зросте, то промахнутись стане неможливо — навколо розлетяться сотні вражаючих елементів.

Обстріли України — деталі

Зазначимо, за орієнтовними оцінками, РФ має запас ракет Х-22 у розмірі до кількох тисяч штук. За різними оцінками — від 3 до 10 тис. шт.: про кількість повідомляв у 2018 році портал Naval News та у 2022 році речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Перше використання цієї ракети для удару по Україні — зафіксовано у травні 2022 року — росіяни били по цілях на Донеччині та Одещині (влучили у торговий центр "Рів'єра" в Одесі). Після того росіяни поцілили ними по наступних цивільних спорудах: по ТЦ "Амстор" у Кременчуку (загинуло 22 людини), по базах відпочинку у Сергіївці, по житловому будинку у Дніпрі (загинуло 45 людей).

У Повітряних силах заявили, що наявні в Україн сили ППО не можуть впоратись з ракетами Х-22 — станом на кінець другого року війни жодну не збили. З іншого боку, речники командування повідомили, що її можуть збити західні системи — ЗРК Patriot або Iris-T. Однак дані системи з'явились на озброєнні ЗСУ, але поки що не повідомлялись, що вони успішно відпрацювали по Х-22. Військовий оглядач Олександр Коваленко відзначив, що це могло статись внаслідок того, що росіяни навмисно посилали її таким чином, щоб не потрапити у зону ураження західної зброї.

Нагадуємо, починаючи з 29 грудня 2023 року, ЗС РФ завдають регулярних ударів по Україні ракетами різних типів і дронами. 29 грудня відбувся масований обстріл, під час якого сили ППО України нарахували 153 повітряні цілі. 8 січня 2024 року відбувся ще один удар: росіяни використали близько 50 ракет Х-101, а також балістичні та крилаті ракети різних типів. У останньому наборі ракет — вісім Х-22, запущених з Бєлгородської області.