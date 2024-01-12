У КНДР відреагували на інформацію про передачу балістичних ракет Росії

У Північній Кореї кажуть, що не вважають за потрібне коментувати нібито безпідставні звинувачення. Також вони вкотре звинуватили США у війні, яку розв'язала Росія в Україні.

За словами представника Північної Кореї в ООН Кім Сона, інформація про передачу російські балістичних ракет з КНДР є "необґрунтованою". Про це пише видання KCNA.

На його думку, Північна Корея не вважає за потрібне коментувати кожне безпідставне звинувачення США.

Також Кім Сон заявив, що засідання Ради безпеки ООН, яке відбулося 10 січня, лише показує, що США начебто підривають основи міжнародного миру в безпеки. Він звинуватив США у війні в Україні та сказав, що її політика спрямована на ущемлення інтересів безпеки РФ.

Окрім того, він сказав, що Сполучені Штати Америки підтягнули Північну Корею, яка не має нічого спільного з обговоренням питань порядку денного, і це начебто показує їх недостатню силу у протистоянні з Росією.

Росія отримує балістичні ракети від КНДР

На початку січня іноземні журналісти писали, що Росія отримала від Північної Кореї балістичні ракети та пускові установки. За словами координатора Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, РФ вже використовувала ці ракети для ударів по території України.

Зокрема, принаймні одна ракета була запущена наприкінці минулого року у напрямку Запорізької області. Ще декілька ракет було використано під час атаки на Харків у ніч на 2 січня.

У Держдепі США кажуть, що передача Північною Кореєю зброї Росії підриває глобальний режим нерозповсюдження. Відтак США вирішили запровадити санкції проти організацій та людей, які причетні до постачання балістичних ракет з КНДР.

Тим часом у Південній Кореї кажуть, що КНДР використовує Україну для випробування своїх ракет, які здатні нести ядерні заряди.

Нагадаємо, у Міноборони Південної Кореї нещодавно заявляли, що Північна Корея може передавати Росії також нові типи тактичних керованих ракет. Зазначалося, що на кінець минулого місяця РФ могла отримати близько 5 тисяч контейнерів зі зброєю.