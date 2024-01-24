Війська Німеччини вперше передадуть ЗСУ гелікоптери Sea King: чим вони корисні

Бійці ЗСУ отримають вертольоти, здатні перетнути Чорне море і дістатись до Криму. Одне з їхніх призначень — знищення підводних човнів противника.

Україна незабаром отримає партію вертольотів Sea King Mk.41 багатоцільового призначення. Вертольоти передасть Міністерство оборони Німеччини за підсумками наради Контактної групи у форматі Рамштайн. Про повітряні судна, які Німеччина надає вперше за час російсько-української війни, повідомив міністр оборони Борис Пісторіус — ідеться у статті на порталі Deutschlandfunk.

Пісторіус заявив, що Німеччина надасть Україні шість гелікоптерів Sea King Mk.41. Крім самих повітряних суден, у партію військової допомоги увійдуть запасні частини, "аксесуари" (не вказано, що мають на увазі). Також забезпечать навчання українських військових, які будуть літати на таких пристроях.

"Sea King — перевірений і надійний вертоліт", — заявив німецький міністр оборони.

Військова техніка, яку матиме ЗСУ, дасть можливість вести морську розвідку і перевозити солдатів, — зауважили журналісти порталу.

Засідання Рамштайн-18 — чим особливі Sea King Mk.41 від Німеччини

Sea King — багатоцільовий вертоліт середньої вантажопідйомності, який можна використовувати як для рятувально-пошукових робіт, так і для боротьби з підводними човнами та для підтримки операцій морської піхоти. На порталі Seaforces розповіли, що повітряне судно подібного типу (Sikorsky S-61) розробили у США, а потім, у 60-70 рр., почали випускати у Великій Британії. Вказується, що головним завдання британського аналога була античовнова боротьба, для якої він був оснащений системами протидії підводним човнам, повністю комп'ютеризованою системою управління польотом, також мав дещо інший двигун (Rolls-Royce Gnome замість General Electric T58).

Sea King - висадка десанту Sea King - як виглядає Sea King - політ над морем

Німецький флот отримав модель Sea King Mk.41 у 1969 році, вказали на порталі. Розмір замовлення — 22 одиниці, з яких одна була за кілька років втрачена під час шторму. Пристрої дещо модернізували — вони вміщують більшість кількість людей і несуть більше палива. Крім того, оснащені радіолокаційним та навігаційним обладнанням, але без гідролокатора. У 80 рр. вертоліт вдосконалили, додавши наступні можливості:

протикорабельні ракети Sea Skua;

радар Ferranti Seaspray в носовому обтічнику.

Технічні характеристики Sea King:

екіпаж — 2-4 особи;

розміри — довжина 17,02 м, висота 5,13 м;

максимальна злітна вага — 9707 кг;

крейсерська швидкість — 207 км/год;

дальність — 1230 км.

Зазначимо, раніше Україна вже отримувала гелікоптери Sea King — про це стало відомо у листопаді 2022 року. У ЗМІ розповіли, що тривалість підготовки пілотів, які могли б на них працювати — півтора місяця. У квітні 2023 року українські військові поділились враженнями від роботи на західній техніці: вказали, що наче "пересіли на іномарку".

Деталі засідання Рамштайн-18

23 січня відбулось онлайн-засідання Контактної групи з допомоги України у форматі Рамштайн. Голова Міноборони США Ллойд Остін під час наради заявив, що ЗСУ потребують підсилення ППО, щоб протидіяти російським ракетним атакам. Міністр оборони Рустем Умєров зауважив, що країна потребує довгострокових угод для виробництва зброї.

За підсумками наради в Міноборони України анонсували нові пакети допомоги від країн-партнерів: ЗСУ матимуть далекобійні ракети, а також ракети для ППО та вертольоти.

Нагадуємо, 18 січня у ЗМІ повідомили про особливості військових навчань НАТО, які триватимуть чотири місяці. Тим часом польський генерал пояснив, які проблеми мають армії союзників, які братимуть участь у цих навчаннях.